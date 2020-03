Colegio de Enfermería de Málaga critica que no haya una figura que coordine a todos los profesionales frente a Covid-19

MÁLAGA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Colegio de Enfermería de Málaga, José Miguel Carrasco, ha enviado una carta a todos sus colegiados para trasladarles la necesidad de crear una figura que coordine a todos los profesionales "y aúne el esfuerzo de estos en un mismo sentido" para afrontar la crisis sanitaria del coronavirus.

Así, ha lamentado que no haya "un órgano que coordine todas las acciones en Málaga" en lo que al Covid-19 se refiere y han indicado que el pasado 6 de marzo se creó un gabinete de crisis y se trasladaron las reclamaciones a la Delegación de Salud el pasado 18 de marzo.

"Le alertábamos de la falta de información, de la adecuación de los procedimientos a la práctica concreta y falta de los equipos de protección necesarios, de la doble vertiente --profesional y ciudadano--, lo que genera entre los sanitarios un estado de sensación de despreocupación y abandono por parte de los responsables", ha sostenido.

El Colegio de Enfermería representa a más de 7.000 enfermeras en Málaga. "Estamos enviando a nuestros mejores soldados al frente de batalla sin armas con las que defenderse del enemigo, y al regreso exponiendo a sus familiares cercanos, con los que comparten confinamiento en estos días y que, en muchos casos, pertenecen a la población de riesgo", ha lamentado.

En esta situación de crisis, "en la que hasta ahora no se ha llegado al colapso sanitario en Málaga, es imprescindible tanto la actuación preventiva como el abastecimiento de recursos, pero también lo es facilitar el acceso a la información y facilitar los trámites administrativos a todo el colectivo".

"El presunto contagio de un profesional se puede convertir en un calvario, con protocolos distintos y teléfonos a los que acudir dependiendo de la Gerencia a la que pertenezca, agravado por la ansiedad provocada y la posibilidad de aislamiento domiciliario", ha apuntado.

Ha lamentado que haya "protocolos variables, que en un momento indican la realización de pruebas, en otros según y en otros no son necesarios. Citas de espera para la realización de las pruebas y espera de los resultados. Las bajas laborales, son ejecutadas de forma cambiante, y no son conocidas por todos los responsables de recursos humanos".

Por todo ello, Carrasco ha exigido crear un "órgano gestor responsable, que dé la cara en momentos difíciles y se ponga al frente de la situación coordinando todos los estamentos sanitarios". En la carta, el presidente también ha hecho hincapié en que "no habrá ningún solo voluntario trabajando mientras haya una enfermera en paro".

"La precariedad laborar es una de las reclamaciones históricas del colectivo, que en momentos de crisis como la actual se hace evidente", ha apostillado.

El Colegio creó la semana pasada una bolsa de voluntarios menores de 70 años y profesionales con tareas no asistenciales en el momento actual, pero no podrán activar "mientras existan enfermeras en las bolsas de trabajo y no se prolonguen la duración de los contratos en la medida de las necesidades".