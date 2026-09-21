El Colegio de Médicos de Málaga apunta que la ciudad requiere un "plan sanitario propio" y presupuestos específicos

El presidente del Colegio de Médicos de Málaga, el doctor Pedro J. Navarro. - COMMÁLAGA

MÁLAGA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Médicos de Málaga ha presentado el 'Diagnóstico Málaga 2026. Datos, retos y propuestas para mejorar la atención sanitaria', el análisis "más amplio y detallado impulsado" hasta la fecha sobre la situación de la sanidad en Málaga y provincia, sobre el cual el presidente del Colegio de Médicos de Málaga, el doctor Pedro J. Navarro, ha considerado que la ciudad requiere un "plan sanitario propio" y "presupuestos específicos".

Según ha concretado la organización en una nota, el informe ha identificado como principal singularidad el "fuerte crecimiento demográfico" y la "elevada población temporal". Desde 2015, la población de Málaga ha aumentado más de un 10%, tres veces por encima de la media andaluza. El 19% de sus habitantes es de nacionalidad extranjera y más del 70% de la población se concentra en la capital y la Costa del Sol.

A la población empadronada se suman 9,9 millones de turistas anuales y, según la estimación incluida en el estudio a partir del consumo energético, alrededor de 300.000 residentes temporales adicionales. Esta población utiliza los recursos sanitarios, "pero no siempre queda reflejada en los criterios ordinarios de financiación y dimensionamiento".

"Málaga no puede planificarse como una provincia andaluza promedio. Su población real, su estacionalidad y su ritmo de crecimiento requieren un plan sanitario propio y unos presupuestos específicos", ha explicado el presidente del Colegio de Médicos de Málaga, que ha presentado los datos ante más de un centenar de asistentes.

En contexto, 'Diagnóstico Málaga 2026. Datos, retos y propuestas para mejorar la atención sanitaria' ha sido coordinado por el Colegio de Médicos de Málaga, respaldado por Fundación Unicaja y elaborado por KPMG. Reúne casi un año de trabajo, revisión de fuentes, recopilación de datos, entrevistas, cuestionarios y encuestas a profesionales y representantes del sector y su objetivo es "ofrecer a las administraciones sanitarias una base rigurosa para ajustar la planificación y los recursos a las necesidades reales de la provincia".

La provincia cuenta con 3,85 centros de salud por cada 100.000 habitantes, frente a 4,98 en Andalucía y 6,24 en España. La situación resulta especialmente acusada en la Costa del Sol, donde la ratio desciende a 2,80 centros, la más baja de Andalucía. Asimismo, Málaga dispone de doce hospitales públicos y 1,56 camas públicas por cada mil habitantes, por debajo de las 1,97 de Andalucía y las 2,30 de España. El documento también constata un "deficit en hospitales de media y larga estancia y de centros hospitalarios específicos de salud mental". En este punto, el Dr. Navarro ha señalado que la reapertura del Hospital Pascual, en Málaga capital, paliará parte de esa deficiencia.

Además, el informe refleja que incluso considerando el tercer hospital y el crecimiento previsto hasta 2032, la ratio alcanzaría 1,78 camas por cada mil habitantes y continuaría por debajo del promedio andaluz. Para igualar la ratio autonómica, Málaga debería disponer de 3.973 camas; para situarse en la media nacional, de 4.443.

El estudio sitúa las ratios provinciales en 5,8 médicos mientras que España registra 6,3 médicos. En Atención Primaria, Málaga cuenta con 0,65 médicos por cada mil habitantes y la Costa del Sol con 0,58, frente a 0,74 en Andalucía y 0,78 en España.

En Atención Especializada, Málaga también se sitúa por debajo de las referencias autonómica y nacional. A esta "insuficiencia" se une el envejecimiento de las plantillas, las cuales más de una cuarta parte de los médicos alcanzará la edad de jubilación durante los próximos años.

Por ello, el Colegio ha considerado necesario "elaborar un mapa de necesidades por especialidad y territorio, mejorar la estabilidad contractual y las condiciones profesionales, introducir incentivos en zonas de difícil cobertura y conectar la oferta universitaria y MIR con las jubilaciones previstas y la demanda asistencial".

Por otra parte, las listas de espera constituyen otra de las principales dificultades detectadas. En Andalucía, el acceso medio a una consulta especializada alcanza 127 días, frente a 96 en España, mientras que la espera quirúrgica se sitúa en 160 días, frente a 118,6 en el conjunto nacional. El análisis comparativo de hospitales de referencia muestra también demoras elevadas en distintas especialidades y procedimientos en Málaga.

El sector privado tiene un peso relevante en la provincia. Málaga cuenta con 20 hospitales privados que aportan en torno al 40% de las camas totales y cerca del 30% de la población dispone de seguro de salud. El informe propone establecer acuerdos de colaboración estables, transparentes y evaluables cuando resulten necesarios para "reducir demoras, atender picos de demanda y mejorar la interoperabilidad, sin sustituir el refuerzo estructural del sistema público".

Por su parte, el vicepresidente segundo del Colegio de Médicos, el doctor Emilio Alba, investigador y "referente nacional" en Oncología presentó el bloque dedicado a investigación. En 2024, el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y Plataforma en Nanomedicina (Inima Plataforma Bionand) desarrolló 272 proyectos competitivos con 6,9 millones de euros de financiación. Málaga mantuvo 1.087 ensayos clínicos activos, el 25% del total andaluz, y alcanzó 1.170 publicaciones científicas, el 24% de la producción de Andalucía.

Además, el ecosistema se beneficia de la conexión con Málaga TechPark (Parque Tecnológico) y de una red pública y privada con actividad en todas las fases de los ensayos clínicos. "Málaga cuenta con talento, capacidad científica y un entorno tecnológico excepcional. El siguiente paso es reducir las barreras para trasladar la investigación a la práctica asistencial y a los pacientes", ha afirmado el doctor Alba.

El documento plantea seis líneas de actuación, en concreto, reequilibrar la capacidad sanitaria entre territorios; fortalecer la Atención Primaria como eje de la atención a la cronicidad; gestionar de forma integral las listas de espera; atraer y retener profesionales; transformar la gestión y la financiación para orientarlas a resultados, experiencia del paciente y prevención y ordenar la colaboración estratégica con proveedores privados.

Al hilo, el informe reclama que cada nueva infraestructura llegue acompañada de las plantillas, la tecnología y el presupuesto operativo necesarios. Asimismo, propone incorporar la población flotante, los determinantes sociales, el envejecimiento y la carga de enfermedad a la planificación de centros, camas, cupos y profesionales.

Por su parte, el Colegio de Médicos de Málaga trasladará Diagnóstico Málaga 2026 a las administraciones sanitarias y se pone a su disposición para analizar sus conclusiones, priorizar actuaciones y realizar un seguimiento de los avances.

"La presentación de hoy no cierra el informe, sino que inicia su utilidad. Queremos que los datos se conviertan en decisiones y que esas decisiones se traduzcan en mejoras perceptibles para profesionales y pacientes", ha concluido el presidente.

En suma, 'Diagnóstico Málaga 2026. Datos, retos y propuestas para mejorar la atención sanitaria' analiza ocho dimensiones: contexto demográfico y socioeconómico; recursos y actividad asistencial; profesionales sanitarios; valoración ciudadana; investigación; presupuestos y financiación; impacto económico del sector sanitario; y retos y tendencias globales. El análisis documental se ha complementado con entrevistas, cuestionarios y encuestas a representantes del ámbito sanitario, pacientes, sociedad civil, proveedores y sindicatos.