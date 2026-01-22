El Colegio de Veterinarios de Málaga ofrece ayuda especializada a Boro, el perro superviviente del accidente de Adamuz

El Colegio de Veterinarios de Málaga ha ofrecido ayuda especializada gratuita a Boro, el perro superviviente del accidente ferroviario de Adamuz que este mismo jueves ha sido capturado y devuelto a sus propietarios. - INFOCA

MÁLAGA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Veterinarios de Málaga ha anunciado este jueves que se ofrece a facilitar ayuda especializada a Boro, el perro superviviente del accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba), tras conocer que el animal ha sido localizado y se encuentra a salvo.

En concreto, y según señalan en un comunicado la institución cuenta con un grupo de trabajo de medicina del comportamiento que lo forman veterinarios colegiados "con un alto nivel de especialización para tratar los posibles traumas que haya podido sufrir tras el siniestro", lo que le llevó, de hecho, a escapar, tras lo que ha estado varios días desaparecido.

Más allá de que Boro se encuentre bien físicamente, la institución colegial malagueña recomienda hacer un seguimiento desde el punto de vista de la medicina del comportamiento. Para ello ha anunciado que intentará contactar con las propietarias del animal para ofrecer este apoyo de forma gratuita.

Cabe recordar que un grupo de bomberos forestales de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), Plan Infoca, han conseguido capturar en la mañana de este jueves a Boro, el perro de una familia malagueña que viajaba en el tren Iryo y que resultó extraviado tras el accidente ferroviario en Adamuz.