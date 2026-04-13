Comares (Málaga) celebra 'Tahona Fest', un festival protagonizado por la música y las actividades al aire libre

Presentación 'Tahona Fest' de Comares, Málaga - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

COMARES (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS)

El municipio malagueño de Comares celebra el próximo 18 de abril 'Tahona Fest', un festival de música y cultura que "apuesta por el directo, la diversidad artística y el disfrute del entorno natural en uno de los pueblos más singulares de la Axarquía".

Así lo ha anunciado la diputada provincial María Carmen Márquez, junto al alcalde de Comares, Miguel Ruiz, en la presentación del programa de actividades del festival 2026.

Márquez ha destacado "el apoyo de la institución a los eventos que contribuyen a la promoción y el desarrollo de los municipios del interior de la provincia, como este festival de Comares".

Asimismo, la diputada ha recordado que "esta iniciativa, de carácter gratuito, nace con el objetivo de dinamizar la vida cultural del municipio axárquico, poner en valor su entorno y fomentar un modelo de ocio sostenible y accesible, consolidándose como una cita destacada dentro del calendario cultural de la provincia de Málaga".

El cartel de 'Tahona Fest' 2026 reúne a artistas de referencia y nuevas propuestas, con actuaciones de El Jose, Tabletom, que celebra su 50 aniversario, Muchopelo, El Cebri, Ella Ray, además de Panda Verdiales Arroyo Conca, Cris Mateo y Mentally Ska. Una programación variada que recorre distintos estilos musicales y conecta generaciones.

Las actuaciones musicales comenzarán a las 17,00 horas y se desarrollarán en distintos escenarios repartidos por la localidad: la piscina municipal, la plaza principal del pueblo 'Balcón de la Axarquía', junto a la emblemática Tahona, y otros lugares emblemáticos del municipio.

Más allá de los conciertos, 'Tahona Fest' propone una experiencia cultural completa con senderismo musical, actividades infantiles, talleres, camping y tirolina, pensadas para un público familiar y para disfrutar del festival durante toda la jornada en contacto con la naturaleza. Las actividades comenzarán a partir de las 10,00 horas.

Tal y como han explicado los organizadores, el nombre del festival hace referencia al rico patrimonio cultural de Comares, concretamente a uno de los símbolos turístico históricos como es el castillo baluarte La Tahona, antigua fortaleza romana.

'Tahona Fest' cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Comares, la Diputación Provincial de Málaga y diversas entidades y empresas locales.