Comienza la campaña de la Denominación de Origen Protegida Aceituna Aloreña de Málaga

ALOZAINA (MÁLAGA), 12 (EUROPA PRESS)

El inicio de la campaña 2025-2026 de la recogida de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Aceituna Aloreña de Málaga, se ha dado por iniciado este viernes en el municipio de Alozaina, en el Valle del Guadalhorce, en Málaga.

Desde la propia DOP han expuesto en un comunicado que esta es una campaña marcada por la recuperación de los olivos, gracias a las lluvias acontecidas en el último año, presentando una campaña de cosecha media con una alta calidad, ya que las aceitunas están muy sanas, donde la incidencia de picaduras es casi inapreciable.

A este acto de inicio de campaña que han asistido Fernando Fernández-Tapia, delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Málaga; José Santaolalla Merino, diputado de Mayores, Educación y Juventud de la Diputación de Málaga; Antonio Pérez, alcalde de Alozaina; Juan Miguel Gómez, presidente del Consejo Regulador de la DOP Aceituna Aloreña de Málaga, así como también alcaldes y concejales de los municipios de Alhaurín el Grande, Álora, Alozaina, Casarabonela, Monda y Yunquera.

También han acudido el presidente de Asaja Málaga, Baldomero Bellido y el secretario general de Upa Málaga, Francisco Moscoso. En cuanto al sector, han acudido los diferentes representantes de las industrias acogidas bajo la DOP Aceituna Aloreña de Málaga.

El acto de presentación ha comenzado con un desayuno con diversas elaboraciones con aceitunas aloreñas realizadas por el conocido como "chef del AOVE" Daniel García Peinado como, horchata de aceitunas, pan con aceitunas o mermelada de aceituna.

Y ha continuado con una visita a las instalaciones de la cooperativa Purísima Santiago (Copusan), donde la recepción de las aceitunas ya ha comenzado y, para finalizar, se ha llevado a cabo una visita a un olivar cercano, para comprobar el estado de las aceitunas, así como presenciar la recogida de las mismas.

El delegado territorial de Agricultura Fernando Fernández Tapia Ruano ha subrayado que las precipitaciones producidas en octubre y noviembre de 2024, así como durante la primavera de este año "han sido muy beneficiosas para el olivar, permitiendo recuperar gran parte de su capacidad productiva", lo que unido a la baja incidencia de la mosca del olivo que conlleva que prácticamente no haya aceituna picada, "prevemos para esta campaña una cosecha media pero con una aceituna de muy buena calidad".

Fernández Tapia-Ruano ha aprovechado esta ocasión para transmitir al Consejo Regulador de la primera DOP de aceitunas de mesa de España, su reconocimiento por el magnífico trabajo de representación, defensa, garantía, formación, investigación, desarrollo e innovación de mercados y promoción de la Aceituna Aloreña.

El delegado territorial ha recordado que "venimos de tres campañas de baja producción debido a la pertinaz sequía, en las que el Consejo Regulador certificó casi 877.000 kilogramos en 2022, más de 1 millón de kilos en 2023 y apenas 290.000 en 2024, cuando en campañas normales se certifican entre 2 y 3,5 millones de kilos".

Al respecto, ha valorado muy positivamente que la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural "consciente de las dificultades del sector activase ayudas excepcionales temporales financiadas con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, a través del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía".

"La Junta tiene como objetivo estar al lado de los agricultores y ayudarles a afrontar los problemas de liquidez que han puesto en peligro la continuidad de la actividad agraria como consecuencia de los recientes desastres naturales, como así ha sido en el caso de la pertinaz sequía en el Guadalhorce, que han acarreado a los productores importantes pérdidas de ingresos".

En esta línea de intervención ha indicado que en las próximas semanas se publicará la propuesta provisional de resolución de las ayudas en la que se prevé que "más de 1.500 olivareros de la comarca del Guadalhorce puedan percibir una cuantía total que supere el millón de euros".

Además, el responsable en Málaga de la Consejería de Agricultura ha significado que "la Delegación Territorial en Málaga colabora con la DOP en la defensa de la sanidad de los olivares" para lo que ha explicado que "desde hace dos años se han incluido parcelas amparadas por la DOP dentro de la Red de Alerta e Información Fitosanitaria de Andalucía (RAIF), para el seguimiento de las plagas y enfermedades del olivar".

El titular provincial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha incidido también en la importancia de la suscripción de seguros por parte de los agricultores poniendo de manifiesto "el importantísimo esfuerzo presupuestario del Gobierno andaluz para subvencionar la contratación de seguros agrarios, que desde que llegó el presidente Juanma Moreno en 2019 se ha duplicado".

"Además, y con el objetivo de agilizar la tramitación, la Junta de Andalucía y Agroseguro han firmado un convenio que permite subvencionar la prima a los tomadores de estos seguros directamente durante su contratación, sin tener que esperar los plazos de tramitación de las ayudas", ha recalcado Fernández Tapia-Ruano.

El delegado de Agricultura ha concluido que "es muy importante que el sector productor conozca que las ayudas se dan antes, en forma de subvenciones al coste del seguro, y no después en forma de auxilios para paliar los daños producidos por adversidades climáticas como la sequía".

Por otro lado, el diputado provincial, José Santaolalla, ha reiterado el apoyo de la Diputación de Málaga al sector de la Aloreña con una ayuda al Consejo Regulador de la DOP de la Aceituna Aloreña de 40.000 euros en el último año por parte de Sabor a Málaga, lo que permite la promoción y consolidación de este producto único.

Gracias a este respaldo, se han impulsado numerosas iniciativas como jornadas técnicas profesionales, formación en escuelas de hostelería, concursos gastronómicos y acciones promocionales en municipios de la zona productora.

De igual modo, la Aloreña de Málaga ha podido estar presente en ferias nacionales e internacionales, desde Alimentaria o HyT hasta expediciones comerciales organizadas por la institución provincial en ciudades como Roma, Londres, Düsseldorf, Bogotá o Nueva York, reforzando así su proyección y prestigio.

Por su parte, el alcalde de Alozaina ha resaltado que la aceituna Aloreña de Málaga es el motor económico del municipio, y para saber el estado de la campaña, sólo hay que ver las caras de los agricultores, en las que se refleja una gran satisfacción.

El presidente de Asaja ha destacado que se presenta un panorama completamente diferente al de la campaña anterior, ya que gracias a las lluvias acontecidas el pasado año, se ha conseguido recuperar el olivar que supondrá un resurgir de la aceituna aloreña.

Y el presidente de la DOP Aloreña de Málaga, por su parte, ha destacado que se trata de una campaña esperanzadora, en la que en los primeros días se están recibiendo aceitunas muy sanas y con un calibre adecuado.

UNA TAREA ARTESANAL

La recolección de las aceitunas, conocida como "ordeño", es totalmente manual. Las cuadrillas las recogen a mano y las depositan en los canastos recubiertos de tela de saco, en cubetas o en los "macacos", para evitar que los golpes dañen o estropeen las aceitunas, que son muy delicadas.

Esta forma de recogida, junto con la imposibilidad de mecanización de la recogida por la orografía del terreno, implica que los costes de recolección de esta variedad de aceituna son superiores a los de otras.

Tras la recogida, las aceitunas con DOP, son transportadas a la planta de aderezo en cajas aireadas para evitar que se deterioren. Una vez allí, pasan a una clasificadora que las separa en función de su tamaño. Siendo las aceitunas extras y primera, las que se aliñan y envasan para ser certificadas por el Consejo Regulador.

Estas aceitunas son etiquetadas con la precinta de calidad que asegura los controles favorables que ha emitido este Consejo Regulador sobre dichas aceitunas, el cual protege y certifica el cumplimiento desde su cultivo hasta su envasado, verificando los estándares de calidad, asegurando que el producto final cumple con las exigencias de este Consejo Regulador y que los consumidores esperan de esta aceituna con DOP.