Comité de Empresa de Limasam exige "respeto" ante los "ataques políticos" sobre el debate de la limpieza

Archivo - Un trabajador de la limpieza en una imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Empresa de Limasam ha exigido "respeto" y ha manifestado su rechazo a la "utilización de los trabajadores como elemento de confrontación política" tras "las reiteradas declaraciones, mociones de urgencia y acusaciones emitidas por distintos partidos políticos en el Ayuntamiento de Málaga en relación con el estado de la limpieza en la ciudad".

En un comunicado, han subrayado que la plantilla de Limasam "cumple diaria y rigurosamente con sus funciones en todos los distritos de Málaga".

"El personal operativo, de recogida y de baldeo trabaja bajo condiciones climatológicas severas y con una elevada carga de trabajo para garantizar un servicio esencial para la ciudadanía", han valorado, al tiempo que han incidido en que "resulta injusto e irresponsable trasladar a la opinión pública la idea de que la situación de las calles es consecuencia del desempeño de quienes cada día se esfuerzan por mantener la ciudad en las mejores condiciones posibles".

De igual modo, el comité de empresa ha criticado que este "clima de confrontación política" está generando "un grave deterioro en la percepción pública del trabajo de los operarios, fomentando actitudes de rechazo y hostilidad hacia ellos".

Es más, han advertido de que, en las últimas semanas, "varios trabajadores han sufrido insultos, faltas de respeto e incluso intentos de agresión mientras realizaban su labor. Esta situación es inadmisible y pone en riesgo la integridad física y emocional de la plantilla".

También el comité de empresa ha advertido de que "determinados partidos políticos están instrumentalizando a los vecinos, alentando quejas y testimonios que se presentan de forma exagerada o descontextualizada para magnificar artificialmente el problema y generar titulares mas contundentes".

"Esta práctica no solo distorsiona la realidad del servicio, sino que contribuye a alimentar un clima de tensión social que recae directamente sobre los trabajadores, quienes se ven injustamente señalados ante la ciudadanía", han avisado.

Así, han agregado que "nuestra responsabilidad es proteger a los trabajadores y garantizar que puedan desempeñar su labor con seguridad, dignidad y respeto".

Por ello, han instando "a los representantes políticos "a cesar las declaraciones que contribuyen a generar odio o desprecio hacia los empleados de Limasam y a asumir un compromiso público del responsabilidad en sus manifestaciones".

Por último, han señalado que la mayoría del comité solicitará formalmente una reunión con los portavoces de los distintos partidos políticos con representación municipal "para abordar la situación actual y establecer medidas que garanticen la protección de los trabajadores y la correcta comunicación institucional sobre el servicio público de limpieza".