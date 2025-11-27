La compañía de danza de Fernando Hurtado celebra sus 25 años con una exposición en el MVA en Málaga

El vicepresidente de Cultura de la Diputación, Manuel López Mestanza, ha inaugurado este pasado miércoles la muestra junto a Fernando Hurtado, bailarín y director de esta compañía que nació en el año 2000 en Gijón. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

La compañía de danza de Fernando Hurtado celebra sus 25 años con una exposición en el Centro Cultural MVA de la Diputación de Málaga. La muestra, titulada '25 años en movimiento. Descubrir más que inventar', estará abierta al público hasta el 16 de enero y se podrá visitar de lunes a viernes en horario de 10.00 a 21.00 horas.

El vicepresidente de Cultura de la Diputación, Manuel López Mestanza, ha inaugurado este pasado miércoles la muestra junto a Fernando Hurtado, bailarín y director de esta compañía que nació en el año 2000 en Gijón con el apoyo de la Fundación Municipal de Cultura de esta ciudad asturiana, donde residió durante cerca de nueve años hasta que, en 2009, se desplaza a Málaga para ser compañía residente en el Teatro Villa de Nerja, donde a día de hoy sigue trabajando y creando todas sus producciones.

A lo largo de sus 25 años, la compañía ha producido más de 60 espectáculos para compañías y ballets nacionales y compañías independientes tanto en España como en Costa Rica, Panamá, El Salvador, Paraguay, Bolivia, Perú, México, Estados Unidos, República Dominicana, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Zimbabue y Namibia. Ha realizado giras y talleres en todos estos países y en otros como China, Vietnam y República del Congo.

La muestra reúne momentos de esos 25 años y se completa con varias actividades paralelas. Este lunes, 1 de diciembre, de 17.00 a 21.00 horas, Fernando Hurtado e Inma Montalvo impartirán el taller 'La continuidad del espacio', donde se trabajarán distintas maneras de afrontar el cuerpo, el movimiento, las energías, la presencia, la escucha*, y hablarán sobre la realidad de la profesión. El 4 de diciembre a las 20.00 horas, ofrecerán la charla 'Confesiones después de un viaje' para compartir con los asistentes lo que ha supuesto el camino de 25 años de la compañía.

Además, los días 10 y 17 de diciembre a las 19.00 horas habrá visitas guiadas a la exposición, y los días 7 y 14 de enero, a la misma hora, visitas guiadas que incluirán también una performance. Las inscripciones para las visitas se pueden realizar a través del correo electrónico lortiz@malaga.es