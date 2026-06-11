La compañía 'El Soplío' obtiene el primer premio de la muestra joven 'MálagaCrea' 2026 de artes escénicas

Premios 'MálagaCrea' 2026 de artes escénicas - GABYRODRIGO/ AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La compañía 'El Soplío', se ha alzado con el primer premio de la muestra joven 'MálagaCrea' 2026 de artes escénicas, dotado con 2.200 euros, con su obra '¡Sopla!'.

La Caja Blanca acogió este miércoles la gala final de esta iniciativa que organiza el Área de Juventud para impulsar la carrera de jóvenes dramaturgos malagueños y que este año amplía la cuantía de los premios hasta alcanzar un total de 5.500 euros, según han informado desde el Ayuntamiento en un comunicado.

El podio de esta edición en la modalidad escénica lo han completado la compañía 'Nilama', ganadora del segundo premio por la obra 'Nilama siempre fue Maruja', y el colectivo 'Malandante', que ha quedado en tercer lugar con su obra 'Acá la vida es otra cosa'. El segundo y el tercer premio están dotados con 1.700 y 1.200 euros, respectivamente.

Asimismo, Daniel Felipe Arenas Sáenz ha sido el ganador en la modalidad perfomance, con un premio de 700 euros, por su obra 'Exudo de placer'. Además de los premios económicos, se ha impulsado la difusión de las obras de estos jóvenes creadores para darlas a conocer al público en general.

Así, las obras finalistas de la muestra se representaron en La Caja Blanca durante el pasado mes de mayo con entrada gratuita para que sirviera de plataforma promocional de nuevos talentos. De esta manera, se da un impulso al talento joven local al tiempo que se amplía la oferta cultural existente en la ciudad.

En la edición de este año se han presentado 15 obras escénicas, con un total de 90 jóvenes artistas implicados en los proyectos. Por su parte, el jurado de esta edición está compuesto por Juan Fleta, actor, director y dramaturgo; Javier Sancho Manzaneda, productor e integrante de la compañía TanTonTería; y Ana Asencio, profesora de la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga (ESAD).