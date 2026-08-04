El Concierto Anual de Manos Unidas Málaga dedica su programa a la música del compositor japonés Joe Hisaishi

Presentación del Concierto Anual de Manos Unidas Málaga que se celebra en septiembre con su programa dedicado a la música del compositor japonés Joe Hisaishi. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Concierto Anual de Manos Unidas Málaga cumple este año su 67 aniversario con una edición que cuenta con un programa compuesto por piezas del compositor japonés Joe Hisaishi. La cita musical, en la que colaboran la Diputación y el Ayuntamiento de Málaga, será el miércoles 23 de septiembre a las 20,00 horas en el Teatro Cervantes de la capital.

Contará con la participación un año más de Orquesta Sinfónica de Málaga, bajo la dirección de José Luis López Antón, según han explicado este martes en la presentación, en la que han estado la concejala delegada de Participación Ciudadana, Mar Torres; el diputado provincial de Cultura, Manuel López Mestanza, y la presidenta delegada de Manos Unidas en Málaga, Ana Torralba.

Universo Studio Ghibli es el nombre del programa que incluye la interpretación de piezas como 'El castillo en el cielo', 'El viaje Chihiro' o 'La princesa Mononoke'. Las entradas se pueden adquirir en la taquilla del Teatro Cervantes del 6 al 9 de agosto. El resto del mes se pueden comprar en Unitiquet, en la web www.unientradas.es. Los precios oscilan entre diez y 20 euros.

Además, la organización ha dispuesto de una fila 0 para las personas que quieran colaborar con la organización. Las donaciones se pueden realizar al número de cuenta ES202103 0146 92 0030707347 o a través de Bizum al número de Manos Unidas 02280.

Manos Unidas en una organización no gubernamental para el desarrollo (ONGD) que este año cumple su 67 aniversario. Entre sus objetivos, según la organización, destacan dar a conocer la existencia del hambre y la pobreza, las causas y posibles soluciones, reunir los medios económicos para financiar los programas y proyectos de desarrollo integral. Sus fondos proceden de donativos, apoyos de las instituciones públicas y actividades organizadas, entre otros.

En 2025, Manos Unidas apoyó económicamente 531 proyectos en más de medio centenar de países. Estas acciones beneficiaron a 1,6 millones de personas.