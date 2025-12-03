Concursos de belenes y decoración , pastorales y fiestas para recibir la Navidad en el distrito de Campanillas (Málaga)

La concejala delegada del distrito, Mar Torres, ha presentado el programa diseñado para celebrar la Navidad en las distintas barriadas de Campanillas - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El distrito de Campanillas de Málaga capital diseña una programación durante la Navidad que incluye diversos concursos, como es el de belenes y decoración navideña, además de pastorales, música y fiestas infantiles para estas fechas.

La concejala delegada del distrito, Mar Torres, ha presentado el programa diseñado para celebrar la Navidad en las distintas barriadas de Campanillas con actividades para todos los públicos. Asociaciones y entidades del distrito también se han implicado en la celebración de la Navidad y colaboran en la organización de distintos eventos.

La programación incluye numerosas actividades gratuitas dedicadas a los más pequeños, como una fiesta infantil con pista de patinaje, un musical de personajes de animación, etc. También se van a desarrollar talleres infantiles a cargo de la Animación Malacitana inclusivo para el público infantil.

Por otro lado, se han organizado tres concursos de decoración navideña de escaparates, fachadas y balcones, y Belenes de Asociaciones en el que se otorgarán como premio un lote navideño, se puede realizar la inscripción en el correo distrito9@malaga.eu

También se ha vuelto a convocar el concurso de belenes y de postales navideñas en los colegios del distrito, con un premio de 180 euros al mejor belén y cuatro premios de 100 euros cada uno para las mejores postales. El plazo de presentación de solicitudes para los concursos para entidades educativas permanecerá abierto hasta el 9 de diciembre y para el concurso de escaparates, fachadas y balcones y belenes de asociaciones hasta el 12 de diciembre.

PROGRAMACIÓN

En cuanto a la programación, desde el 22 de noviembre se puede visitar el Belén de la parroquia Nuestra Señora Del Carmen que se podrá disfrutar hasta el día 10 de enero

Este miércoles 3 de diciembre se celebra el concurso de dulces navideños, organizado por Animación Malacitana y Banco del Tiempo, en el Hogar del Jubilado 'La Unión', de 16.00 a 18.30 horas; y el 5 de diciembre tendrá lugar la inauguración del Belén de la Junta Municipal de Distrito, que contará con la actuación de pastorales, a partir de las 18.00 horas.

Ya el día 6 será el turno del Encuentro de Pastorales de la Peña Huertecillas Mañas e inauguración del Belén y merienda en el Hogar del Jubilado 'La Unión, a partir de las 17 horas; y el 7 de diciembre se celebra la fiesta infantil en 'El Brillante', evento que se lleva a cabo por Trompecoco en el parking de 'El Brillante', con castillos hinchables, talleres, pista de hielo y atracciones. De 12 a 19 horas.

El día 12 de diciembre tendrá lugar la representación del Belén viviente del CEIP Cayetano Bolivar de 10 a 13.30 horas; la Fiesta de Navidad de la Asociación de Mujeres de Santa Rosalía Maqueda a partir de las 17 horas; y el musical infantil De ellos aprendí en la carpa situada en calle Praga a partir de las 19 horas.

El día 13 de diciembre se celebra el Certamen de pastorales en la carpa situada en calle Praga con la participación de diferentes agrupaciones. Organizado por la Pastoral "El Carmen" y la Junta Municipal de Distrito número 9, será de 12 a 21 horas; también se celebra la Zambomba Solidaria en la calle Fuente Lavapiés 1, Colmenarejo, organizado por la Asociación Virgen de Fátima de Colmenarejo, de 12 a 21 horas; y el Almuerzo de navidad del Hogar del Jubilado 'La Unión' en 'El Cántaro' a las 14 horas.

El dia 14 de diciembre habrá ctividades en la carpa situada en calle Praga; talleres infantiles a cargo de Animación Malacitana inclusivos de 11 a 13 horas; y Papa Noel Solidario y mercadillo benéfico a cargo de la Asociación Madisol y con la actuación de los coros Aromas de la Tierra y Santa Rosalía Maqueda a partir de las 17 horas.

El día 15 de diciembre será el concurso de dulces navideños, organizado por Animación Malacitana y Banco del Tiempo, en el Centro Ciudadano de Santa Rosalía Maqueda, de 16 a 18.30 horas; y el 20 de diciembre, la Zambomba flamenca 'El Morta' en el parque del Día en Santa Rosalía - Maqueda de 19.30 horas a 20.30 horas.

Ya en enero, el día 2 tendrá lugar el Encuentro con los Reyes Magos y merienda en la Peña de Huertecilla Mañas a las 18.00 horas; y el día 3, el Buzón real y entrega de la carta a los emisarios y cartero real en la parroquia de Nuetra Señora de El Carmen de 17 a 19 horas.

El día 4 de enero se contrará con el Heraldo Real en el Tarajal a las 16 horas; y con el Cartero Real en el patio de la Capilla de Calle Portales de la Victoria a las 17.30 horas organizado por la Asociación Cultural Virgen de la Victoria.

El día 5 de enero la cita es con la Cabalgata de Reyes con rl recorrido habitual: salida desde el CEIP "Francisco de Quevedo", calle Matisse, calle José Calderón hasta el comienzo de calle Jacob, calle Israel hasta la Junta Municipal de Distrito.

En la Junta Municipal de Distrito habrá un escenario donde los niños y niñas tendrán la oportunidad de conocer a los Reyes de Oriente, entregarles las cartas y recibir los primeros regalos.