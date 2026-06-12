Condenados los padres detenidos por abandonar a sus hijos en un hotel en Benalmádena (Málaga)

Archivo - Juzgados Torremolinos. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torremolinos (Málaga) ha dictado este viernes una sentencia por la que dos padres de nacionalidad británica detenidos por dejar abandonados a sus tres hijos menores en un hotel de Benalmádena se han conformado con una condena de un año y cuatro meses de prisión por la comisión de un delito de abandono.

Así lo han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), apuntando que el fallo también establece que sean inhabilitados durante dos años y ocho meses para ejercer la patria potestad, de los que durante un tiempo de dos años tendrán prohibido acercarse a menos de 500 metros de los menores.

Asimismo, han indicado que en virtud del acuerdo de todas las partes, el juzgado ha suspendido la entrada en prisión de los progenitores con la condición de que no cometan delitos en un plazo de dos años.

Los menores se encuentran bajo la tutela de los Servicios Sociales de la Junta de Andalucía que, en cumplimiento de esta sentencia, tiene previsto contactar con el Consulado británico para que traslade a los tres menores a su país, según han apuntado estas mismas fuentes.

Los hechos sucedieron este pasado miércoles, por la noche, cuando se alertó sobre la situación de riesgo de los tres menores, de seis meses, un año y cuatro años, que estarían desatendidos en zonas comunes del hotel. Los agentes de la Policía Nacional desplazados hasta el lugar se hicieron cargo de la investigación y detuvieron a la pareja, un hombre de 41 años y una mujer de 28.

Los niños fueron trasladados a un centro hospitalario y dos de ellos dieron positivo en cocaína. Los tres pequeños quedaron bajo la protección de la Junta de Andalucía.