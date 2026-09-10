Condenan a indemnizar a familia de un paciente fallecido en Málaga tras retraso de siete meses en diagnóstico de cáncer

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MÁLAGA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Málaga, ha dictado una sentencia en la que revoca la resolución dictada por un juzgado de Málaga y ha estimado la responsabilidad de la Administración sanitaria andaluza por el fallecimiento de un paciente tras un retraso de siete meses para diagnosticarle un cáncer, por lo que deberán indemnizar a la familia.

Dicho juzgado desestimó íntegramente la demanda de responsabilidad patrimonial sanitaria interpuesta contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por el abogado Damián Vázquez, de los Servicios Jurídicos de la Asociación 'El Defensor del Paciente', que recurrió en apelación y que ahora ha logrado que la Sala andaluza reconozca dicha responsabilidad por el retraso en el diagnóstico de este malagueño de 63 años.

El nuevo fallo condena al SAS a indemnizar a los familiares del paciente fallecido con un total de 75.926 euros, de los que 40.526 euros son para la esposa y 17.699 euros para cada uno de sus dos hijos.

Según han indicado desde la asociación, la sentencia recoge que el paciente acudió en numerosas ocasiones --hasta nueve veces-- a los servicios de Urgencias del Hospital Universitario Virgen de la Victoria y en dos ocasiones a su médico de cabecera por un intenso dolor dorsolumbar y costal, "sin que en ningún momento se le derivara a un especialista en traumatología ni se le realizaran las pruebas diagnósticas indicadas por los propios protocolos del SAS, como un TAC o un proteinograma".

Desesperado ante la falta de respuesta de la sanidad pública, el paciente tuvo que recurrir a la medicina privada, donde finalmente se detectó, mediante TAC, una masa tumoral que afectaba a varias vértebras dorsales y a la séptima costilla. La biopsia confirmó el diagnóstico, que era un mieloma múltiple asociado a un plasmocitoma paravertebral, que ya había provocado compresión medular y paraplejia, indica 'El Defensor del Paciente'.

La Sala concluye, según el comunicado, que existió un retraso "injustificado" de más de siete meses en el diagnóstico y abordaje de la enfermedad, "imputable a la desatención del SAS", lo que "privó al paciente de un tratamiento precoz y de mayores posibilidades de supervivencia y calidad de vida".

Esta sentencia del Tribunal andaluz acoge los argumentos del recurso de apelación, señala 'El Defensor del Paciente', en el que se ponía de manifiesto la falta de la omisión y la falta de pruebas diagnósticas adecuadas o de derivación a especialista.

"La revisión del proceso sufrido por el paciente permite afirmar que un diagnóstico más precoz de este tumor hematológico hubiera condicionado un inmediato tratamiento radioterápico y evitado el síndrome radicular, las secuelas hasta su defunción, así como las incontables sesiones de rehabilitación", señala la asociación.

"Es una victoria emocionante para la familia, que recibe la noticia con profunda emoción y agradecimiento por el reconocimiento de su sufrimiento", señalan desde Vázquez Abogados tras conocerse el fallo.

El letrado, especialista en Derecho sanitario y reclamaciones por negligencias médicas, ha insistido en que "este tipo de resoluciones ponen de manifiesto, una vez más, cómo el ahorro de medios y el incumplimiento de los propios protocolos por parte del Servicio Andaluz de Salud acaban costando vidas y calidad de vida a los pacientes, cuando una simple prueba diagnóstica a tiempo podría haber cambiado el desenlace".