Confirman dos años de cárcel para un hombre por abusar de la hija de un amigo que se quedó en su casa a dormir en Málaga

MÁLAGA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena dictada por la Audiencia de Málaga para un hombre por abusar sexualmente de la hija de un amigo, mientras la menor dormía tras haberse quedado una noche en casa del acusado. Así, se ratifica la pena de dos años de cárcel, al desestimar el recurso de la defensa.

Los hechos sucedieron en diciembre de 2021. El acusado, según declaró probado la sentencia de Málaga, aprovechó que la menor dormía en su habitación y "se introdujo en la cama auxiliar de la cama nido existente" para "satisfacer sus impulsos sexuales", con tocamientos a la menor, que le pidió que parara.

Por estos hecho, se le condenó por un delito de agresión sexual sobre menor de 16 años a la pena de dos años de prisión y una medida de libertad vigilada por tiempo de cinco años, que consistirá en la prohibición de aproximarse a la menor a menos de 500 metros, así como de comunicar con ella por tiempo indicado.

El TSJA señala que la Audiencia condenó "creíble" la versión de la víctima, en cuanto que explicó que esa noche se quedó en casa de unos amigos de su padre y que, cuando estaba durmiendo, se despertó y comprobó que el acusado se había instalado en la cama que ella ocupaba y estaba practicándole tocamientos por debajo de la ropa".

Este hecho fue relatado "con claridad y concreción por la víctima, no alcanzándose a ver qué más detalles considera la defensa que debiera incluir su testimonio", dice la sentencia del alto Tribunal andaluz, que destaca que la Sala no vio "ninguna razón para recelar" del testimonio de la menor, quien relató a su madre lo ocurrido.