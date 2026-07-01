Un congreso internacional de la Universidad de Málaga aborda la complejidad cultural y los enfoques computacionales

Congreso sobre la complejidad cultural y los enfoques computacionales - UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

MÁLAGA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Málaga celebra hasta este jueves el primer congreso internacional dedicado específicamente al estudio de la complejidad cultural desde enfoques computacionales.

El encuentro sitúa a Málaga como espacio pionero en la reflexión sobre los sistemas culturales contemporáneos y su análisis mediante metodologías avanzadas procedentes de las humanidades digitales, la ciencia de datos, la inteligencia artificial y los estudios culturales, según ha explicado la Universidad de Málaga en un comunicado.

El acto de inauguración tuvo lugar el pasado martes en la sede del congreso, la Colección del Museo Ruso, y ha contado con la participación de Pedro Maireles, vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad de Málaga; Luis Lafuente, director gerente de la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal Pablo Picasso; Nuria Rodríguez Ortega y María Luisa Díez Platas, como directoras del congreso e investigadoras principales del proyecto del Plan Nacional Complexhibit.

El simposio parte de la premisa que la complejidad no es un rasgo exclusivo de las sociedades contemporáneas, sino una propiedad general de los sistemas culturales a lo largo de la historia.

Desde esta perspectiva, el encuentro propone analizar los ecosistemas culturales como entramados dinámicos, no lineales, multiescalares e históricamente estratificados, en los que interactúan instituciones, mercados, medios, públicos, discursos, normas de legitimidad y formas de preservación.

Para ello, se exploran herramientas y métodos computacionales como las ontologías, los grafos de conocimiento, el análisis de redes, la analítica de datos, el procesamiento del lenguaje natural y la inteligencia artificial.

El programa reúne alrededor de una veintena de ponencias, sesiones plenarias y espacios de debate en formato Think Tank. Participan investigadores de universidades y centros de investigación de España, Italia, Alemania, Suiza, Francia, Austria, Canadá y Colombia.

Entre las sesiones destacan las conferencias plenarias de Lynn Rother, de la Universidad Leuphana (Alemania), titulada 'What About Mrs. John Doe? People in Provenance Data', y de Carlos Eduardo Maldonado, de la Universidad El Bosque (Colombia), titulada 'The Paradox of Culture: The Impossibility of Mankind and the Possibility of Life'.

La primera sesión del encuentro ha estado dedicada a la presentación de resultados del proyecto Complexhibit, 'Análisis e interpretación del dominio expositivo como ecosistema cultural complejo mediante análisis de datos y procesamiento del lenguaje natural'. En ella se mostraron algunos de los principales desarrollos realizados por el equipo, especialmente la ontología y el grafo de conocimiento diseñados para el estudio del ámbito expositivo como sistema complejo.

El congreso cuenta con la colaboración de la Cátedra Telefónica-UMA '5G, Cultura Digital y Tecnologías de Nueva Generación para la Sociedad', junto con otros socios académicos e institucionales.

Con esta iniciativa, la Universidad de Málaga refuerza su posición como referente en el campo de las humanidades digitales, la investigación cultural computacional y el análisis crítico de las tecnologías aplicadas al patrimonio, las artes y los sistemas culturales.