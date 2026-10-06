El Congreso de Periodismo Manuel Alcántara de Málaga abordará los retos de la información científica y sanitaria

Presentación del Congreso Internacional de Periodismo Manuel Alcántara, en Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Congreso Internacional de Periodismo Manuel Alcántara celebra los días 20 y 21 de octubre su decimotercera edición con el lema 'Salud y ciencia en el periodismo'.

La propuesta de esta edición abordará la manera de contar la ciencia y la salud con rigor, precisión y responsabilidad frente a la desinformación.

Los detalles del congreso, que será de entrada libre y gratuita, los han dado a conocer este martes Manuel López Mestanza, vicepresidente de Cultura, Educación y Juventud de la Diputación de Málaga; Antonio Pedraza, presidente de la Fundación Manuel Alcántara; Bella Palomo, decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga; y el periodista y escritor Guillermo Busutil, director del congreso.

Mestanza ha afirmado que el objetivo es "debatir cómo divulgar conocimientos sobre temas complejos, como pueden ser la salud mental y los avances científicos, sin caer en el sensacionalismo".

Asimismo, ha expresado que el congreso "acierta" al poner sobre la mesa la calidad de la información: "vivimos en unos momentos donde manda la inmediatez y donde todo exige una respuesta, un titular o una opinión inmediata, pero la ciencia necesita tiempo, la salud necesita prudencia y el periodismo necesita la posibilidad de detenerse unos minutos antes de publicar, porque la mejor noticia no es la más rápida sino la más rigurosa".

Mestanza ha incidido en la responsabilidad de la Fundación Manuel Alcántara para defender el periodismo desde el conocimiento, reflexión y la conversación. "Cuidar la democracia, la convivencia y la capacidad como sociedad para tomar decisiones libres y responsables", ha concluido.

Por su parte, Busutil ha señalado que "no se puede hablar de la calidad de la información sin hablar de la salud de quienes tienen la responsabilidad de producirla".

"El estrés, la precariedad, la sobrecarga de trabajo y la transformación constante del oficio están afectando también a los profesionales del periodismo. Cuidar a quienes informan es cuidar la información", ha indicado Busutil.

El programa comenzará el martes 20 de octubre, con la inauguración oficial del evento a las 9,30 horas. A continuación, a las 10,30 horas, la periodista y presentadora de La Sexta, Ana Pastor, mantendrá una conversación inaugural junto al escritor y periodista Guillermo Busutil.

La jornada continuará a las 11,45 horas con la mesa redonda 'La salud de la información', en la que participarán Ximena Villagrán, de Maldita.es; María R. Sahuquillo, de El País; Ana Somavilla, de El Confidencial; y Agustín Rivera, periodista y profesor de la UMA.

El bloque matinal se cerrará a las 12,45 horas con el panel dedicado al periodismo científico, que contará con Manuel Seara, director del programa 'A hombros de gigantes' de RNE; Eva Rodríguez, de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología; y Laura Teruel, profesora de Periodismo Científico de la UMA.

La jornada se retomará a las 16,00 horas con la mesa centrada en 'La salud de los periodistas', donde se debatirá sobre las condiciones de la profesión con Beatriz Herrero, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos; Andrés Velasco, fotoperiodista de La Nueva España; Laura Hijón, responsable del espacio 'Hablamos de salud mental' en RTVE; y José Antonio Sau, periodista de Diario SUR.

Las sesiones de este primer día finalizarán a las 17,30 horas con una nueva charla entre Molo Cebrián, periodista y creador del podcast 'Entiende tu mente', y Guillermo Busutil.

El miércoles 21 de octubre a las 10,30 horas se celebrará una conversación entre el físico, periodista y veterano divulgador científico Manuel Toharia y Bella Palomo, decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UMA.

El congreso culminará a las 11,50 horas con la mesa redonda '50 años después', un espacio de reflexión que reunirá a Juan Cruz, escritor y periodista de El País; al periodista Eduardo Castro, a Amalia Sánchez Sampedro, periodista pionera de la información parlamentaria, y a la profesora de la Universidad de Málaga Ruth de Frutos.