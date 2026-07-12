El Consejo andaluz de Colegios de Abogados reivindica la "vocación de servicio" de los letrados del turno de oficio

Archivo - Fachada de los Juzgados de El Prado de San Sebastián. A 1 de agosto de 2024, en Sevilla (Andalucía, España). Fachada principal de los Juzgados de El Prado de San Sebastián en el centro de Sevilla. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

ANTEQUERA (MÁLAGA), 12 (EUROPA PRESS)

Con motivo del Día de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio, que se conmemora cada 12 de julio, el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados ha querido "reconocer el compromiso, la profesionalidad y la vocación de servicio de los miles de letrados y letradas que, día a día, hacen posible que el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sea una realidad para toda la ciudadanía, con independencia de su situación económica".

Así lo ha plasmado la entidad en un comunicado en el que ha detallado que, durante el pasado año 2025, los once colegios de abogados andaluces gestionaron 217.456 asuntos de Turno de Oficio y 182.964 asistencias letradas, es decir, un total de 400.420 actuaciones anuales que se traducen en una media de 1.100 al día, según datos del Consejo.

"Estas cifras ponen de manifiesto la magnitud de un servicio público imprescindible para garantizar la igualdad de acceso a la Justicia a los andaluces y el esfuerzo permanente de una red de profesionales que presta asistencia jurídica los 365 días del año, las 24 horas del día, atendiendo a personas en situaciones vulnerables y ofreciendo una respuesta inmediata en momentos de especial necesidad", ha defendido el presidente del Cadeca, Federico Fernández.

Andalucía es la segunda comunidad de España en número de solicitudes de Justicia Gratuita --con 232.766--, tras Cataluña, aglutinando una de cada cinco peticiones registradas a nivel nacional, y la tercera en inversión total tras Cataluña y Madrid, con 48,1 millones de euros en 2025, frente a los 47,5 del año anterior de acuerdo con el XX Observatorio de la Justicia Gratuita.

No obstante, la institución considera "imprescindible mantener la línea de diálogo constante implantada en los últimos años entre el Cadeca y la Junta de Andalucía y que ha permitido conseguir significativas mejoras para el colectivo".

En este sentido, la Abogacía andaluza quiere agradecer "la disposición y buen talante" mostrados por el hasta ahora consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, el director general de Justicia Juvenil y Cooperación, Esteban Rondón, y resto del equipo y mostrar su deseo de que "las relaciones con el nuevo consejero, Manuel Gavira, sean igual de fluidas y fructíferas".

Desde el Consejo de colegios de abogados andaluces advierten de que "las bajas retribuciones son una de las principales quejas de los profesionales del Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita, lo que está desembocando en un descenso del número de abogados que prestan al servicio".

En concreto, a diciembre de 2025 se contabilizaban 8.178 colegiados adscritos al Turno de Oficio y 7.327 al Turno de Guardia, frente a los 8.431 y 7.550 del año anterior, lo que equivale a una reducción del 2,9%.

Por ello, para el Consejo "resulta necesario impulsar una nueva Ley de Justicia Gratuita que permita garantizar la financiación del servicio con una compensación acorde a la realidad jurídica, social y económica, actualizable de forma periódica con el IPC y bajo condiciones de dignidad para los profesionales que lo prestan".

"Como señala el Manifiesto por el Día de la Justicia Gratuita, la labor de la abogacía de oficio no es gratuita, ni voluntaria; es un trabajo profesional, altamente especializado y sometido a exigencias de formación, disponibilidad, responsabilidad deontológica y compromiso permanente y como tal debe ser compensado", ha remachado Federico Fernández.