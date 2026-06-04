El Consorcio de Bomberos de la Diputación de Málaga recibe una Mención Honorífica por su labor durante las inundaciones

El Consorcio Provincial de Bomberos de la Dipituación recogiendo la Mención de Honor por su labor durante las borrascas - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

CASARES (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

El Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga, dependiente de la Diputación Provincial, ha recibido una Mención Honorífica del Ayuntamiento de Casares (Málaga) por la labor desempeñada durante las inundaciones provocadas por las borrascas registradas el pasado mes de febrero, especialmente por los trabajos realizados en la zona de El Secadero y por el esfuerzo, la implicación y la colaboración mantenida con el consistorio durante la emergencia.

El presidente del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, Manuel Marmolejo, ha recogido esta distinción en un acto celebrado este jueves en el Centro Cultural Blas Infante de Casares, acompañado por bomberos de la zona que participaron en las actuaciones llevadas a cabo durante aquellos días.

Marmolejo ha agradecido al Ayuntamiento de Casares este reconocimiento, que ha hecho extensivo "a todos los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos que intervinieron durante una situación especialmente compleja, demostrando una vez más su profesionalidad, su vocación de servicio público y su compromiso con la seguridad de los vecinos".

Asimismo, ha subrayado que "la coordinación entre administraciones y operativos es fundamental para dar una respuesta eficaz ante emergencias de esta magnitud", y ha destacado "la colaboración permanente con el Ayuntamiento de Casares, con la Junta de Andalucía y con el resto de cuerpos y servicios que participaron en el dispositivo".

El presidente del CPB Málaga ha incidido en que el Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación "es una herramienta esencial al servicio de los municipios de la provincia, especialmente en situaciones de emergencia en las que la rapidez, la planificación y el trabajo conjunto resultan determinantes para proteger a la población".

Durante el acto también fueron reconocidos la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, la Subdelegación del Gobierno en Málaga, la Guardia Civil, la Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía, la Policía Local de Casares, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, el Centro de Emergencias Sanitarias 061, los bomberos de Benalmádena, Mijas y Marbella.

Así como a los agentes de Medio Ambiente de la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de Málaga, los voluntarios de Protección Civil de Málaga y Manilva, Cruz Roja Estepona, los servicios de Urgencias de Atención Primaria SUAP Estepona, Hogar Betania, los operarios del Ayuntamiento de Casares, los operarios de Residuos Sólidos Urbanos y el personal del comedor social municipal.

Con esta distinción, el Ayuntamiento de Casares reconoce el trabajo desarrollado por los servicios públicos y operativos de emergencia durante las inundaciones, así como la importancia de la cooperación institucional para responder con eficacia ante episodios meteorológicos adversos y reforzar la seguridad de la ciudadanía.