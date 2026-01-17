El Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Málaga recibe la Medalla de la Ciudad de Coín - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga ha recibido la Medalla de la Ciudad de Coín en un acto presidido por el alcalde de este municipio, Francisco Santos.

El vicepresidente de la Diputación y presidente del CPB, Manuel Marmolejo, ha sido el encargado de recoger este distintivo en representación de las 400 personas que integran el Consorcio en una ceremonia en la que también han sido galardonados el historiador José Antonio Urbano y el empresario hostelero José Cobos.

Marmolejo ha afirmado que recibir esta Medalla es "un verdadero honor" y ha recordado que la relación de los bomberos de la Diputación con Coín es muy antigua, ya que se remonta a 1983, mucho antes de la constitución del Consorcio, que tuvo lugar en el año 2008, y fue la primera experiencia de la Diputación en materia de bomberos.

"Ese primer parque contaba con una plantilla de nueve efectivos para cubrir toda la comarca y, sin lugar a dudas, el éxito de esta decisión influyó en la posterior planificación y puesta en marcha del Consorcio", ha señalado, al tiempo que ha añadido que, "hoy día, el parque de bomberos de Coín es una garantía de seguridad para todo el Valle del Guadalhorce, tanto en actuaciones cotidianas, como accidentes de tráfico o inundaciones, como en grandes incendios forestales (como el de 2012)".

En este sentido, Marmolejo ha subrayado que "en los presupuestos de la Diputación para este año 2026 hay una partida de 600.000 euros para iniciar las obras de reforma integral de estas instalaciones y ha apuntado que también se está construyendo el nuevo parque de Álora-Pizarra, que entrará en funcionamiento en este primer semestre con 21 efectivos para reforzar la seguridad en la comarca".

El presidente del CPB ha incidido en la profesionalidad de los efectivos del Consorcio Provincial, que realiza cada año 3.500 intervenciones en la provincia y atiende a 98 municipios de la provincia: "Tenemos a los mejores profesionales, los mejor preparados y los más solidarios", ha concluido.