El Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga realiza unas 15 intervenciones por el temporal

Efectivos del CPB intervienen tras un muro desprendido en una casa abandonada en Ronda - CPB

MÁLAGA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de la Diputación de Málaga ha realizado, desde las 21.00 horas de este pasado martes, unas 15 intervenciones debido al temporal.

En concreto, en Ronda los efectivos han intervenido por el desprendimiento de muro en vivienda abandonada en la calle Cerrillo, el saneamiento de cornisa en calle Pedro Romero y por el techo de vivienda desprendido en Carrera Espinel.

Por otro lado, en Estepona han realizado tres actuaciones, una de ellas por desprendimiento de piedras en la MA-8301, otra por un árbol caído en la MA-830 y otra por otro árbol caído en la A-7.

En Casares las actuaciones han sido por un árbol caído en la MA-8300, por una canaleta con peligro de caída en calle Carreras, y por el desprendimiento de ladera en la MA-8300.

Asimismo, otras actuaciones de los bomberos del CPB han tenido lugar en Arriate por dos intervenciones diferentes en la misma calle inundada, en la urbanización Los Arroyos; en Gaucín para la retirada de cinco árboles caídos obstruyendo la vía en la A-369; en Carratraca por un árbol caído en calle Carril; en Vélez-Málaga por tejas con peligro de caída en calle Lope de Vega; y en Jimera de Líbar por un árbol caído en la MA-8401.