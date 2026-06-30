Consorcio de RSU dirige una iniciativa para fomentar la innovación en la recogida de aparatos eléctricos y electrónicos

Las instalaciones de La Térmica han acogido la presentación del proyecto europeo WEEEVALUE, dentro del cual el Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de la Diputación de Málaga lidera el proyecto piloto WEEE COLLECT - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 30 Jun. (EUROPA PRESS) - Las instalaciones de La Térmica han acogido la presentación del proyecto europeo Weeevalue, dentro del cual el Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de la Diputación de Málaga lidera el proyecto piloto Weee Collect, que tiene el objetivo de mejorar la recogida de residuos electrónicos mediante el uso de herramientas digitales. Además, participará en el diseño de los planes de acción locales y la transferencia de buenas prácticas.

El diputado provincial y presidente del Consorcio Provincial de RSU, Luis Rodríguez, ha participado en el inicio del encuentro y ha señalado que "muchos de los dispositivos eléctricos y electrónicos que ya no nos sirven contienen materiales valiosos, son potencialmente contaminantes y se desechan de manera inadecuada en lugar de reciclarse de manera responsable".

Weee Collect es una de las soluciones piloto del proyecto de cooperación transnacional Weevalue, que tiene como objetivo mejorar la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE o WEEE) en la región del Mediterráneo.

Está financiado por el programa Interreg NEXT MED con 2,78 millones de euros y reúne a socios de ocho países: Grecia, Jordania, España, Chipre, Líbano, Turquía, Túnez e Italia. El Ministerio de Medio Ambiente y Energía de Grecia será el encargado de la coordinación general, las actividades de comunicación y difusión del proyecto Weeevalue, que se desarrollará a lo largo de 30 meses.

El volumen de residuos electrónicos representa un importante riesgo ambiental cuando no es gestionado adecuadamente puesto que es uno de los que más rápido crece a nivel mundial. El proyecto se enfoca en promover políticas públicas más eficaces, mejorar los sistemas de recogida y tratamiento de estos residuos y fomentar modelos de negocio innovadores basados en los principios de la economía circular.

Además de Weee Collect, Weeevalue desarrollará otras dos líneas principales de actuación. Weee Aware se centra en la sensibilización y educación ambiental de la ciudadanía, mientras que Weee Social se orienta al fomento de la inclusión social y la creación de oportunidades laborales vinculadas a la gestión de residuos electrónicos.

Entre los beneficiarios de esta iniciativa se encuentran las administraciones públicas, las empresas dedicadas a la gestión de residuos, organizaciones sociales y la ciudadanía en general, contribuyendo a una transición hacia una economía más circular, eficiente y respetuosa con el medio ambiente.

Además, el proyecto elaborará metodologías comunes y planes de acción locales que permitan armonizar criterios de gestión entre los distintos participantes, reforzando la cooperación mediterránea frente a problemas compartidos como la gestión inadecuada de residuos electrónicos y los movimientos ilegales de este tipo de residuos entre países.