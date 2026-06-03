Continúan las labores de refresco y prevención en el incendio del hotel de Málaga

Incendio en el Hotel IBIS y en Le Grand Café de Málaga. - EUROPA PRESS

MÁLAGA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga continúan este miércoles con las labores de refresco y prevención en el incendio registrado la madrugada del pasado lunes, 25 de mayo, en un establecimiento comercial y un hotel ubicados en un mismo edificio de Pasillo de Guimbarda.

En concreto, según han informado desde el Área de Seguridad del Ayuntamiento un total de dos dotaciones permanecen este miércoles en el lugar.

Además, han informado de que se ha producido un nuevo desprendimiento parcial del forjado de la cubierta, lo que ha provocado la aparición de llamas y humo, que han quedado controlados.

Cabe recordar que el fuego se inició sobre las 01,20 horas del lunes, 25 de mayo. Las cámaras de videovigilancia de la zona sitúan el inicio en el local comercial situado en la planta baja del edificio, propagándose rápidamente al hotel, que activó su plan de autoprotección iniciando al desalojo de clientes y personal a las 01,26 horas, justo dos minutos después de que se produjera una deflagración en el local comercial.

La primera llamada a Bomberos, a través del 112 Andalucía, se registró a las 01,26 horas, llegando las primeras unidades a las 01,34 horas. Un equipo accedió al inmueble para comprobar si quedaban personas en el interior, encontrando a un huésped que fue evacuado al exterior. En el operativo también participaron efectivos de la Policía Local y de la Policía Nacional.

Las cámaras de videovigilancia de la zona sitúan el inicio del incendio en el interior del local comercial, aunque será la investigación de la Policía Científica de la Policía Nacional la que determine las causas y el origen.

En una primera visita de inspección realizada el pasado miércoles junto a técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), los agentes no pudieron llegar al local debido a que los restos del incendio lo hacían inaccesible, por lo que es necesario desescombrar y asegurar la estructura, tal y como desde el Ayuntamiento se ha ordenado a la propiedad.

Por tanto, mientras los técnicos no accedan a todas las zonas del inmueble, una vez retirados los escombros y asegurada la estructura, no se podrán constatar el alcance de los daños.