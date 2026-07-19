Controlado el incendio forestal declarado este viernes en Árchez (Málaga)

Imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press

ÁRCHEZ (MÁLAGA), 19 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios, Plan Infoca, ha dado por controlado durante la pasada madrugada el incendio forestal declarado este viernes en el municipio malagueño de Árchez.

Según ha informado el dispositivo en sus redes sociales, los efectivos trabajan ya en las labores de remate y liquidación del fuego, con la participación de diez profesionales por tierra.

La declaración de incendio controlado implica que todo el perímetro se encuentra rodeado por una línea de control aunque pueden permanecer algunos puntos calientes en el interior de la zona afectada.

Así, el fuego se declaró a las 12,44 horas del viernes en el paraje Barranco de la Fuente del citado municipio.

De inmediato, hasta el lugar del incendio se desplazaron dos helicópteros ligeros, dos semipesados, cuatro aviones de carga en tierra, uno de coordinación, 17 efectivos por tierra y un camión autobomba.