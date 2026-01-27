Correos facilita en Málaga el envío de paquetes con recogida a domicilio con su servicio especial de paquetería

Servicio Especial de Paquetería de Correos - CORREOS

MÁLAGA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El servicio especial de paquetería de Correos está disponible en toda la provincia de Málaga como una solución eficaz para realizar envíos sin necesidad de desplazarse. Así, permite gestionar paquetes con recogida a domicilio y entrega en cualquier punto del territorio nacional o internacional, "con una experiencia ágil, adaptada a cada usuario y con precios competitivos".

La recogida se solicita fácilmente desde la web de Correos, indicando la dirección y el día deseado. Correos se encarga incluso de imprimir la etiqueta, han indicado en un comunicado.

Para quienes lo prefieran, también es posible la admisión del paquete en cualquier oficina de la provincia del remitente, presentando el código de envío y el paquete, como en cualquier otro envío preregistrado. Correos dispone en la provincia de 68 oficinas para realizar este servicio.

Este servicio puerta a puerta se adapta a cada situación, con opciones de entrega en domicilio u oficina, que evita desplazamientos innecesarios. Incluye dos intentos de entrega bajo firma y, si no se completa, se deja aviso para recogida en oficina. En caso de no cumplir los plazos establecidos, se devuelve el importe abonado por el servicio, lo que refuerza el compromiso con la puntualidad y la calidad.

El envío puede asegurarse mediante Valor Declarado, con cobertura hasta 6.000 euros, y, gracias a la funcionalidad Modify, es posible cambiar en tiempo real la fecha y dirección de entrega, incluso permitiendo que el destinatario gestione esos cambios.

Además, si se incluyen los datos de contacto del destinatario, este recibirá notificaciones por SMS o correo electrónico sobre el estado del envío.

Los plazos de entrega son flexibles y varían según el producto. El servicio está disponible para envíos a la península, Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla y a destinos internacionales habituales de Correos.

Por último, han señalado que el Servicio Especial de Paquetería puede gestionarse fácilmente desde la web de Correos, que permite realizar el proceso de forma rápida e intuitiva. Así, han valorado que Correos "continúa ofreciendo soluciones que combinan cercanía, tecnología y fiabilidad, facilitando el día a día de la ciudadanía con un servicio pensado para adaptarse a sus necesidades".