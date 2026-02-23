Correos gestiona 72 sellos personalizados durante 2025 en la provincia de Málaga - CORREOS

MÁLAGA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Correos, a lo largo de 2025, ha gestionado en la provincia de Málaga 72 peticiones de sellos personalizados, una opción que cada vez gana más adeptos entre particulares y empresas.

Este servicio, conocido como Tusello, permite convertir cualquier imagen en un timbre de curso legal que puede circular por la red postal nacional e internacional, ha indicado Correos en un comunicado.

Frente al calendario oficial de emisiones de sellos, que pone en circulación un número limitado de efectos con temáticas variadas de interés general, Tusello abre la puerta a la creatividad individual. Las imágenes elegidas se imprimen en etiquetas autoadhesivas con todos los elementos identificativos de un sello de Correos, convirtiéndose en piezas únicas que viajan por todo el mundo y que, además, son objeto de colección.

Desde su lanzamiento en 2007, este producto se ha utilizado para promocionar destinos turísticos, empresas, exposiciones, publicaciones, servicios y para conmemorar efemérides. También es muy popular en celebraciones familiares como bodas, bautizos o aniversarios, ofreciendo una forma original y duradera de compartir momentos especiales.

Al respecto, han detallado que el proceso es sencillo. En este sentido, han explicado que tras seleccionar la imagen, el cliente puede elegir entre varios formatos --pliegos de 15 sellos panorámicos, 20 con viñeta o 25 clásicos, en papel fluorescente tamaño DIN A4--. Una vez validado el diseño por Correos, el pedido se envía gratuitamente al domicilio indicado. Las tarifas dependen del peso y destino de los envíos que se franqueen con estos sellos.

Por otro lado, han detallado que quienes deseen crear su propio Tusello pueden hacerlo en cualquier oficina de Correos o a través de la Oficina Virtual de Correos, de forma rápida. Además de su función postal, los productos filatélicos de Correos son un soporte excepcional para difundir cultura, valores y acontecimientos relevantes del entorno más cercano.