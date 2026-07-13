Un herido grave tras el impacto e incendio de un camión en la AP-7 en Benahavís que corta la vía

MÁLAGA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida de gravedad tras un accidente de tráfico en el que se han visto implicados al menos tres vehículos y que ha provocado el incendio de un camión en la autopista AP-7, que permanece cortada en ambos sentidos a la altura del kilómetro 1.069, en el término municipal de Benahavís (Málaga).

Según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, efectivos del parque de Estepona se desplazaron hasta el lugar tras recibir el aviso por el incendio. A su llegada comprobaron que en el siniestro se habían visto implicados tres vehículos y que uno de ellos, un camión, se encontraba en llamas.

El fuego se propagó posteriormente a la masa forestal colindante, próxima al jardín botánico de la zona. Se han incorporado a las labores de extinción efectivos del Plan Infoca y una dotación de bomberos del parque de Marbella.

La AP-7 ha quedado en consecuencia cortada al tráfico en ambos sentidos debido al incendio del camión, según informaba el Centro de Gestión del Tráfico de Málaga.

Emergencias 112 ha informado de que entorno a las 17,15 horas de este lunes han recibido más de una veintena de llamadas de conductores que alertaban de que un camión estaba ardiendo en la autovía AP-7 dirección Málaga.

En ese momento se ha avisado a efectivos de distintos cuerpos, como Guardia Civil, Policía Local y Bomberos. Desde 112, han recomendado seguir las indicaciones de los operativos en el lugar del grave accidente.

Por otro lado, según han informado desde el Plan Infoca, en un mensaje en su cuenta en X, recogido por Europa Press, hasta el lugar de los hechos se ha desplazado un helicóptero ligero, uno semipesado, un camión autobomba y 26 efectivos por tierra para evitar la afección forestal del incendio.