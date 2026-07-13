Muere un hombre de 47 años tras caer de su moto en San José de la Rinconada (Sevilla)

Imagen de una ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061 - 112

SEVILLA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 47 años ha fallecido en la tarde de este lunes tras caer de la motocicleta que conducía en la localidad sevillana de San José de la Rinconada.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112, el aviso se ha recibido sobre las 16,20 horas de la presente jornada.

Así, el siniestro se ha producido en una de las calles del municipio, concretamente en la calle Alberto Lista.

La caída del hombre del vehículo ha resultado ser mortal. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los servicios sanitarios y Policía Local.