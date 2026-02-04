Cortados accesos a ríos, arroyos y varios caminos en Torrox (Málaga) por seguridad ante temporal

Cortados accesos a ríos, arroyos y varios caminos en Torrox por seguridad ciudadana - AYUNTAMIENTO DE TORROX

TORROX (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Torrox (Málaga) ha informado de que, desde la madrugada de este miércoles, y como consecuencia de las continuas lluvias que afectan al municipio, se están produciendo algunas crecidas puntuales en ríos y arroyos, así como pequeños desprendimientos en distintos puntos del término municipal. Así, han cortado accesos a ríos, arroyos y determinados caminos por seguridad ciudadana.

El alcalde de Torrox, Óscar Medina, ha señalado que "estamos muy pendientes de la evolución del temporal y actuando desde el primer momento". Asimismo, ha pedido "tranquilidad y prudencia, y que se sigan siempre las indicaciones de los servicios de seguridad, porque lo más importante es cuidar de las personas".

Ante esta situación, y con el objetivo prioritario de garantizar la seguridad, el Ayuntamiento ha adoptado medidas preventivas que contemplan el corte de accesos a ríos y arroyos, así como el cierre temporal de determinados caminos y vías que se han visto afectados por desprendimientos o que presentan algún riesgo, como ocurre en Barranco Plano, río Güi o El Peñoncillo.

La Policía Local de Torrox está procediendo a la señalización, control y cierre de estos accesos, actuando de manera progresiva y coordinada conforme evoluciona el episodio de lluvias, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Desde el Ayuntamiento han pedido a la ciudadanía que no acceda a las zonas cortadas, que respete en todo momento la señalización instalada y las indicaciones de los agentes, y que evite desplazamientos innecesarios, especialmente por aquellas áreas que puedan verse afectadas por acumulaciones de agua o desprendimientos.

Este aviso se emite con carácter estrictamente preventivo, con el fin de evitar cualquier daño personal o material, apelando a la responsabilidad y colaboración de todos los vecinos y vecinas.

El Ayuntamiento de Torrox, a través de la Policía Local, Protección Civil y los Servicios Operativos, mantiene un seguimiento constante de la evolución del temporal y continuará informando puntualmente a la población a través de los canales oficiales.