Cortes de la Frontera acoge este sábado la tercera 'Berrea Trail', que reunirá a unos 200 participantes

Publicado 25/09/2018 15:22:55 CET

La cita deportiva tiene un recorrido de 27 kilómetros de distancia con un desnivel que rondará los 2.000 metros

MÁLAGA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El municipio malagueño de Cortes de la Frontera acoge este próximo sábado la tercera edición de la carrera por montaña 'Berrea Trail', un evento que tras dos ediciones goza de gran reconocimiento y que a lo largo de su corta trayectoria ha logrado convertirse en una de las citas de la Copa Provincial de Trail Diputación de Málaga. Se prevé que participen unas 200 personas de las provincias de Málaga y Cádiz.

Así lo han dado a conocer este martes durante su presentación el diputado provincial de Deportes, Cristóbal Ortega, acompañado por Godofredo Checa, organizador del evento, y José Carlos del Toro, coordinador de la Copa Provincial de Trail Diputación de Málaga.

La 'Berrea Trail' tendrá un recorrido de 27 kilómetros de distancia con un desnivel positivo que rondará los 2.000 metros, esta modalidad será puntuable para la Copa Provincial de Trail en las categorías senior, máster y veterano.

También habrá una prueba corta de unos once kilómetros y unos 900 metros de desnivel positivo en la que competirán para la copa corredores de las categorías cadete y junior, saliendo ambas pruebas en la misma línea de salida a las 09.30 horas del sábado 29 de septiembre.

La cita deportiva discurre por bellos parajes de la sierra de Grazalema, donde los venados actualmente están en época de apareamiento, es decir, en berrea, de ahí el nombre de esta prueba. Además, el paisaje ofrece la presencia de otras especies como la cabra montés y el jabalí.

En su intervención, Ortega ha declarado que "con esta carrera se cumple el objetivo principal de la copa: llevar el deporte y la competición a todos los pueblos y rincones de la provincia de Málaga". Además, ha destacado que el éxito del certamen "está motivado por el gran resultado de las ediciones anteriores".

El organizador ha explicado que en esta edición se darán cita en la localidad 174 participantes, aunque, debido la alta demanda de nuevos solicitantes, se repartirán más dorsales para aquellos que deseen inscribirse el mismo día de la carrera.

Checa ha agradecido la colaboración de los voluntarios que velarán por el desarrollo de la prueba el día de su celebración. "Sin voluntarios, las carreras no se organizan, porque ellos son los que participan, los que ayudan, los que te dicen los problemas que han detectado en ediciones anteriores, los que te dan soluciones; si no es por ellos, esto no sale adelante", ha asegurado en rueda de prensa.

Por su parte, José Carlos del Toro, coordinador de la Copa Provincial de Trail Diputación de Málaga, ha destacado el gran nivel de los corredores, como es el caso de Sonia Vizcaino (CD La senda-Sohail), Carmen Boquete (Trazacaminos) y Linda Lange (CEM), en categorías femenina; y Juan Jesús Bravo Luna y Ángel Accino (ambos del Alpino Benalmádena-Irontriath), así como Víctor Martín Godoy, en masculina.

Además, la prueba contará con deportistas clásicos y reconocidos en Andalucía como Francisco Pazos, Bartolomé Iglesias 'Tolo' y Jesús Casillas, entre otros.