Cortes de la Frontera, incomunicada por carretera y Almargen "absolutamente anegada" por el temporal

MÁLAGA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El paso de la borrasca Leonardo por la provincia de Málaga ha dejado a la localidad de Cortes de la Frontera incomunicada por carretera y al municipio de Almargen "absolutamente anegado", según ha informado la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, que ha dado cuenta de situación actual por el temporal.

Así, ha precisado que "nos preocupa y estamos también desplegando operativos y muy pendientes de la situación es en el municipio de Almargen, cuyo término municipal está absolutamente anegado".

En Arriate, ha continuado, "hemos tenido una incidencia, el río se ha llevado un puente pero no hemos tenido que lamentar afortunadamente ningún daño personal", mientras que en Cortes de la Frontera "ahora mismo se encuentra incomunicado porque las vías de acceso por carretera están cortadas".

Por otro lado, ha señalado que desde que se activaron los avisos y se empezaron a intensificar las lluvias en la provincia, el 112 ha recibido más de una treintena de incidencias a través de la vía telefónica.

RÍOS Y EMBALSES

En relación con los niveles de los ríos, Navarro ha señalado que el río Guadiaro y también el río Guadalteba se encuentran en nivel rojo; mientas que en nivel naranja está el río Genal; el río Grande, en la zona de Las Millanas y el río Guadalhorce, "que como ya también aventurábamos en el día de ayer se encuentra desbordado a su paso por Villanueva del Trabuco y Villanueva del Rosario con cortes de carretera por este motivo en ambos términos municipales". De igual modo, está en nivel amarillo el río Campanillas.

En cuanto a los embalses ha precisado que "ahora mismo está absolutamente controlado por esos desembalses preventivos que se han ido haciendo a lo largo de los últimos días" y "cuentan con un margen de seguridad para poder estar tranquilos". No obstante, "siguen desembalsando de manera muy controlada y muy progresiva tanto el embalse de la Concepción, que está al 77% de su capacidad, como el de Conde del Guadalhorce, que está al 83,7%".

"Son porcentajes muy elevados de almacenaje, pero efectivamente cuentan con un margen de seguridad todavía importante y donde se seguirá desembalsando a lo largo de las próximas horas", ha señalado Navarro.

DESALOJOS

Por otro lado, en relación con los desalojos debido al temporal, Navarro ha recordado que en Cortes de la Frontera de la Frontera se ha hecho un desalojo preventivo de 24 personas a lo largo de esta noche, como también se desalojaron a unas diez familias en Ronda. "En ninguno de los casos han tenido que ir a pabellones previstos para este fin porque se han podido realojar en casas de familiares o incluso en algunos hoteles que estaban previstos para tal efecto", ha concretado.

Asimismo, en Cañete la Real ha habido una persona dependiente que también ha sido desalojada y en Jimera del Líbar también han sido desalojados una veintena de personas que viven cerca del cauce del río "y que en este caso tan solo una pareja está alojada en el hotel del municipio".

Ha incidido en que "estamos muy pendientes de Teba, donde ya ha habido un desalojo, pero quizás se pueda o se tenga que llevar a cabo la evacuación de una zona residencial que está cerca también de un área inundable".

De igual modo, en Bobadilla Estación, en Antequera, "se está evaluando también la posibilidad de hacer esos desalojos preventivos en una zona y en un término, que es recurrente en cuanto a sus inundaciones".

CARRETERAS

Por otro lado, ha dicho que en toda la provincia hay más de 40 carreteras cortadas o con algún tipo de incidencia. En concreto, de titularidad de la Junta son 21 las que se han registrado incidencias a lo largo de estas horas y de las que ocho carreteras tienen corte parcial, siete están cortadas totalmente y hay seis con incidencias que se han ido solucionando y que, por tanto, ya están abiertas y funcionando con normalidad.

En cuanto a las carreteras de la Diputación, hay 18 incidencias registradas, dos carreteras con corte total, tres con corte parcial y el resto con incidencias que se han ido subsanando.

Asimismo, en cuanto a la red de transporte metropolitano, ha precisado que "están afectadas evidentemente las líneas que conectan con esa zona de aviso rojo donde, prácticamente, se han suspendido la posibilidad de hacer traslado".

Concretamente, la línea entre Ronda y Málaga, la línea también de Marbella-Ronda y aquellas líneas que están desde Málaga conectadas con el Campo de Gibraltar también están afectadas por las incidencias que están teniendo también las carreteras de la zona.

En cuanto a los trenes, la línea de cercanía C-2 está suspendida, las líneas de Media Distancia también, mayormente la que conecta Málaga con Sevilla y también la conexión por Alta Velocidad con Madrid por ese terrible accidente de Adamuz.

PREVISIONES

Por último, sobre las previsiones meteorológicas de cara a las próximas horas, Navarro ha recordado que la Aemet prevé "la bajada de la intensidad de las precipitaciones a partir de esta tarde, tarde-noche e incluso el cambio de los niveles de aviso por fuertes lluvias de rojo y naranja a amarillo".

"Seguiremos con avisos activos en cuanto a fuertes vientos y esto nos debe hacer también extremar las precauciones", ha incidido Navarro, al tiempo que ha dicho que "debemos tener siempre presente que las alertas que han estado activas a lo largo de estos días no han sido tanto por la cantidad de agua que ha llovido, sino sobre todo por el estado de los cauces, por la probabilidad de inundación en zonas que son, efectivamente, proclives a esas inundaciones y también el riesgo que hay de desprendimiento de taludes, de piedras que pueden ir cayendo en las carreteras y caída también".

Navarro ha incidido también en que "es muy importante evitar en la medida de lo posible la proximidad a esas zonas arboladas, el tener máxima precaución en las carreteras de montaña una vez que ya se restablezca la actividad, previendo también que pueda haber esos deslizamientos y esos desprendimientos".

Además, ha instado a no confiar "por muy conocido que sea para nosotros los ríos que tenemos más próximos en nuestros términos municipales o cerca de nuestras viviendas; son un riesgo de primer orden y por tanto tenemos que estar muy atentos y evitar comportamientos y actividades de riesgo cerca de esas zonas inundables y de esos ríos que van más crecidos de lo habitual".

Por último, en relación con las medidas y restricciones que se han ido tomando para la jornada ha señalado que "a lo largo de la tarde se tomarán las decisiones sobre si se levantan o se mantienen de cara a próximas jornadas. Le daremos cuenta de ello puntualmente".