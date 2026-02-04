Cortes de la Frontera (Málaga), en situación de "control pero crítica" y pendiente del Guadiaro

Carretera Cortes - Benaoján cortada al tráfico por desprendimiento - FB AYUNTAMIENTO DE BENAOJÁN

CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

El río Guadiaro ha comenzado a desbordarse a su paso por el municipio malagueño de Cortes de la Frontera, según ha explicado el alcalde, José Antonio Zurera, que ha señalado que la situación está "controlada, pero es crítica" debido a las intensidad de precipitaciones y a la correntía "de un río que está bastante crecido".

"Hace una hora empezó ya a desbordarse el río, a coger la calle" y "estamos muy pendientes porque la previsión, según la intensidad de las precipitaciones, sobre todo en la zona norte de la Serranía, son bastante fuertes y las correntías las estamos esperando porque tienen que llegar", ha dicho, precisando que "por aquí es por donde tiene la salida a la cuenca vertiente de la parte norte de la Serranía de Ronda".

Ha incidido, de igual modo, en declaraciones a Europa Press en que la tendencia del río es seguir creciendo: "La situación es crítica, ya está dentro de algunas casas, en las partes traseras que dan hacia el río, en las huertas y también ya está entrando dentro de las calles", ha detallado.

Ha explicado, además, que "hay algunas zonas ya aisladas, aunque no hay un riesgo patente, la situación está bastante controlada, pero al fin y al cabo es algo anómalo".

"La situación es bastante crítica, ya que encima que esta intensidad de precipitaciones que estamos teniendo ahora mismo, la corriente tiene que llegar aquí sí o sí, a un río que ya está bastante crecido". "La situación, y lo que nos espera, no es nada bueno", ha sostenido.

Por otro lado, el regidor ha explicado que hay unos 50 desalojados, "mucha gente lo hizo por su propio pie", pero "prácticamente todos los que vivimos aquí a la orilla del río, en esta calle principal, prácticamente todos están desalojados o si no, están ubicados en plantas algo más altas, el que tiene posibilidad". "Estamos muy pendiente de esta evolución del río", ha concluido.