La Costa del Sol acude a Fitur para afianzar los datos del mercado nacional, con un 7% más de viajeros en 2019

Publicado 15/01/2020 14:16:42 CET

Interior, golf, gastronomía, turismo de negocios y cultural serán los segmentos en los que se ahondará para atraer viajeros en el invierno

MÁLAGA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, ha informado este miércoles de la presencia de la provincia en la próxima edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra en Madrid del 22 al 26 de enero, y donde el destino acude para afianzar "los excelentes datos" logrados el pasado año y con buenas sensaciones para este 2020.

Junto a la consejera delegada de la empresa pública de turismo, Margarita del Cid, Salado ha subrayado el comportamiento del mercado nacional y los 13 millones de viajeros que llegaron a la provincia el pasado ejercicio, así como el impacto económico de esta actividad para Málaga, cifrado en 14.442 millones de euros.

"Crecieron los turistas, aumentaron los ingresos y la generación de empleo", ha resaltado el presidente de la Diputación, quien ha concretado que llegaron 5,7 millones de españoles, un siete por ciento más que en 2018; con un impacto económico de 4.858 millones de euros (+7,7%). Además, ha agregado, el gasto del turista nacional ha permitido generar riqueza y 58.467 empleos (+7,9%), 35.336 de ellos directos y 23.131 inducidos.

También aumentaron los viajeros nacionales llegados por el aeropuerto de Málaga un 7,8 por ciento, con 1,5 millones de pasajeros españoles y con incrementos "importantes" en viajeros hoteleros, con más de 2,2 millones; y un nueve por ciento más de estancias generadas, alcanzando esos 5,7 millones. Los viajeros extrahoteleros aumentaron un 23 por ciento y sus pernoctaciones un 17 por ciento.

"La Costa del Sol es el primer destino en crecimiento de viajeros nacionales alojados en establecimientos turísticos del litoral español; excluyendo las viviendas de uso turístico", ha sostenido Salado, quien ha enfatizado la importancia que tiene este mercado para la Costa del Sol y al que se quiere seguir fidelizando. Por ello, en Fitur se mostrará el "enorme potencial de la Costa del Sol".

La provincia, ha agregado, es la primera en crecimiento de pernoctaciones de viajeros nacionales; datos, ha dicho, "contundentes", por lo que ha anunciado que seguirán trabajando para aumentar esa fidelidad y la opinión que sobre el destino tienen, que es "positiva o muy positiva para prácticamente el cien por cien", con una nota de 8,70 de media. En este punto, ha subrayado que, de media en su vida, los españoles visitan diez veces la provincia malagueña.

Combatir la estacionalidad sigue siendo clave, ha recalcado el presidente de Turismo Costa del Sol, algo que hay que hacer, a su juicio, promocionando segmentos como el de interior, golf, gastronomía, negocios y cultural; "que permiten aprovechar las bondades del clima de invierno".

"La Costa del Sol tiene un enorme potencial y queremos crecer en la temporada baja", ha sostenido Salado, al tiempo que ha defendido que el destino no es solo litoral, destacando el "maridaje" de interior y costa: "Ese es el éxito". También ha apuntado que los viajeros valoran, entre otros, los parques naturales, la calidad de los alojamientos y la seguridad ciudadana.

Con todo, la empresa Turismo Costa del Sol, que destina 70.000 euros a esta feria, contará con un estand de 350 metros cuadrados en el pabellón de Andalucía. De nuevo acude de la mano de empresas, incidiendo Salado en que el "éxtio del destino es la colaboración público-privada". Más de un centenar de empresas y 300 profesionales irán a Fitur con la entidad, que superará las 500 citas profesionales.

El mismo día de inicio de Fitur, el 22 de enero, a partir de las 20.00 horas en el Palacio de la Prensa de la capital española Turismo Costa del Sol celebra un evento donde presentará, como cada año, el destino malagueño. En él se conocerán dos nuevos vídeos promocionales en un acto que Salado ha calificado como "muy original y novedoso".

En la feria, además de centrarse en el mercado nacional, no se dejará de lado al internacional, más aún teniendo en cuenta su importancia para la Costa del Sol. "Potenciamos la oferta al turista nacional y apuntalamos la promoción al extranjero, no lo dejamos", ha recalcado. Así, ha indicado que este año se prevé un aumento de viajeros internacionales pero "no tanto como el nacional". "Soy muy optimista para 2020", ha concluido el presidente de la Diputación malagueña y de la empresa pública de turismo.