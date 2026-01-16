Costa del Sol desarrolla una acción internacional para reforzar su posicionamiento como destino para bodas de lujo

Turismo Costa del Sol desarrolla una acción profesional con wedding planners internacionales para reforzar el posicionamiento del destino en el segmento de bodas de lujo - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha llevado a cabo una acción profesional dirigida al segmento de bodas y celebraciones con la participación de un grupo selecto de 'wedding planners' internacionales, una iniciativa integrada en el Plan de Acción 2026 del organismo. Esta actuación ha tenido como objetivo reforzar el posicionamiento de la Costa del Sol como destino especializado en bodas de destino y eventos de alto valor añadido, acercando la oferta del territorio a prescriptores clave del sector nupcial.

Según señalan en un comunicado, la acción se ha desarrollado en colaboración con los organizadores de TopBoda y ha contado con la implicación de establecimientos hoteleros emblemáticos del destino, como Marbella Club y Puente Romano, que han participado activamente en el programa.

A través de esta iniciativa, Turismo Costa del Sol ha facilitado el conocimiento directo del destino a profesionales con amplia trayectoria en la organización de celebraciones de alto nivel, favoreciendo un acercamiento cualificado a un segmento estratégico para la provincia de Málaga.

Durante la estancia, los 'wedding planners' participantes han realizado visitas de inspección a distintos espacios del destino, han mantenido encuentros de 'networking' con 'partners' especializados y han participado en sesiones orientadas al análisis de tendencias del sector nupcial.

El programa se ha complementado con una experiencia vinculada a la moda y a la producción de eventos, con un desfile de trajes de novia de la firma Rafael Urquizar celebrado en un enclave hotelero de referencia, que ha permitido poner en valor la capacidad del destino para acoger propuestas creativas, exclusivas y alineadas con el segmento del lujo.

La consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González, ha señalado que "el turismo de bodas es un segmento estratégico para la Costa del Sol por el perfil del visitante que atrae, su elevado impacto económico y su contribución a la desestacionalización".

González ha subrayado que "acciones como esta nos permiten mostrar de forma directa la calidad de nuestra oferta, la profesionalización del sector local y la versatilidad del destino para acoger celebraciones a medida en entornos de primer nivel".

El grupo de 'wedding planners' ha estado formado por profesionales con experiencia en bodas de alto nivel y producción de celebraciones personalizadas, muchas de ellas orientadas a mercados internacionales.

Entre los perfiles participantes se han incluido Sergio Cárdenas, referente del sector en México, así como representantes de proyectos como Pasión Eventos, La Federica y Peonía Eventos.

A este grupo se ha sumado Rocío Martín, 'wedding planner' con sede en Madrid y trayectoria consolidada en bodas de destino en España, tanto en la península como en las islas.

Rocío Martín trabaja cada año con un elevado porcentaje de parejas internacionales, en torno al 60%, especialmente procedentes de Estados Unidos, además de otros mercados como Reino Unido, Suiza, Alemania, Francia y México.

Esta diversidad de perfiles y mercados ha favorecido el intercambio de conocimiento y la identificación de oportunidades de colaboración futura entre los profesionales invitados y las empresas del destino.

Esperanza González ha destacado que "la Costa del Sol reúne condiciones diferenciales para posicionarse como destino de referencia en el segmento de bodas de lujo, gracias a su clima, sus infraestructuras hoteleras, la calidad de sus espacios y la experiencia de sus profesionales".

En este sentido, finalmente ha manifestado: "La colaboración con plataformas especializadas y con líderes de opinión del sector es fundamental para consolidar este posicionamiento en mercados internacionales".