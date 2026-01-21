La Costa del Sol generó 359.197 toneladas de residuos urbanos en 2025. - MANCOMUNIDAD OCCIDENTAL

MARBELLA (MÁLAGA), 21 (EUROPA PRESS)

El Complejo Ambiental Costa del Sol gestionó en 2025 un total de 359.197 toneladas de residuos urbanos (RU) procedentes de los once municipios mancomunados, un 3% más respecto a 2024, cuando se receptaron 348.394 toneladas.

Así lo han informado desde la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental en una nota, en la que han indicado que la tasa de residuos generada por habitante y día fue de 1,61 kilos, lo que ha supuesto un aumento respecto al año anterior, cuando la media se situó en 1,58 kilos.

El presidente de esta institución supramunicipal, Manuel Cardeña, ha explicado que interpretan esta subida de los residuos sólidos "de forma positiva, ya que se corresponde con un aumento poblacional en la Costa del Sol y con un crecimiento económico y turístico de nuestra comarca. A lo que hay que sumar una mayor eficiencia de la recogida y de la concienciación ciudadana que integra más residuos en el sistema formal de gestión".

Manilva fue el municipio con un mayor índice de producción de residuos por habitante al día, con 1,80 kilos; seguido de Torremolinos, con 1,70 kilos; y Marbella con 1,67 kilos. Por el contrario, Istán fue la localidad que generó menos residuos por habitante al día, con 0,83 kilos.

Marbella fue el municipio que más redujo a lo largo de 2025 la generación de este tipo de residuos, con un descenso de un 6% respecto a 2024. "Es llamativo que siendo el municipio que, en volumen, más residuos genera, ha sido el único que ha reducido las toneladas respecto al año anterior", aclara Cardeña.

De las 359.197 toneladas de RU tratadas en el Complejo Ambiental Costa del Sol, 18.421 correspondieron a empresas particulares que trasladaron sus residuos directamente a la planta.

El mes con mayor índice de recogida fue, como viene siendo habitual, agosto con 35.909 toneladas, un 2% más que en el mismo mes de 2024, cuando se alcanzaron las 35.079 toneladas.

El presidente de la Mancomunidad añade que "a estos datos de residuos urbanos se suman los de la recogida selectiva, con un aumento del 3,29% en la recogida de envases y un 7,4% en la de papel-cartón, que siguen demostrando que la población de la Costa del Sol está cada vez más concienciada con la separación y clasificación de sus residuos".

En relación con el iglú verde, en el que se depositan los envases de vidrio, en 2025 se recogieron un total 16.161 toneladas. Esto indica un descenso del 4% con respecto al año anterior, cuando se obtuvieron 16.811 toneladas.

Los ciudadanos de la Costa del Sol Occidental generaron una media de 26,3 kilos de vidrio por habitante al año en 2025, frente a los 27,6 kilos de 2024. Julio fue el mes de mayor volumen en la generación de vidrio y Manilva, el municipio que registró la mayor subida, con un incremento del 6%, con 652 toneladas en 2025, frente a las 617 de 2024.