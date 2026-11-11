Costa del Sol impulsa oportunidades de negocio para el segmento de golf con reuniones profesionales especializadas

Turismo Costa del Sol impulsa nuevas oportunidades de negocio para el turismo de golf con 25 reuniones profesionales especializadas en este segmento - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha hecho una valoración positiva de su reciente participación en la International Golf Travel Market (IGTM), celebrada en Cannes, Francia, una de las principales citas internacionales especializadas en turismo de golf.

La entidad ha acudido de la mano de Turismo Andaluz y acompañada por seis miembros de su Foro de Turismo, con el objetivo de ampliar las oportunidades comerciales del destino y avanzar en la preparación del plan de acción de golf para 2027.

Durante las cuatro jornadas de feria, la delegación de la Costa del Sol ha desarrollado una agenda de 25 reuniones profesionales con turoperadores y agencias de viajes internacionales especializadas en golf, según han señalado desde Turismo Costa del Sol.

Estos encuentros han permitido presentar las posibilidades del destino, estrechar relaciones con los intermediarios turísticos y conocer sus intereses de cara a las próximas temporadas.

El director gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz, ha valorado "la importancia de participar en encuentros profesionales específicamente dirigidos a este segmento".

"La IGTM nos ofrece una oportunidad para trabajar directamente con los operadores especializados en turismo de golf, conocer sus necesidades y presentarles las posibilidades de nuestro destino. Las 25 reuniones mantenidas en Cannes son también un punto de partida para preparar las acciones comerciales que desarrollaremos durante 2027", ha señalado.

La presencia de seis miembros del foro de Turismo Costa del Sol ha reforzado el carácter comercial de la acción, facilitando el contacto directo entre las empresas de la provincia y los profesionales internacionales. Esta participación conjunta ha permitido mostrar la oferta turística desde una perspectiva empresarial y explorar posibles vías de colaboración con agencias y operadores especializados.

Díaz ha destacado el valor de esta cooperación para generar oportunidades de negocio. Al respecto, ha explicado que "es fundamental que nuestras empresas estén presentes en este tipo de citas, porque son ellas quienes conocen de primera mano las necesidades de sus clientes y pueden transformar los contactos profesionales en oportunidades comerciales. Desde Turismo Costa del Sol queremos facilitar ese encuentro con los mercados internacionales".

El turismo de golf constituye uno de los segmentos de interés para la estrategia de diversificación turística de la Costa del Sol, por su capacidad para atraer visitantes fuera de los periodos de mayor demanda.

Además de la práctica deportiva, la provincia ofrece una amplia variedad de experiencias gastronómicas, culturales y de ocio que permiten complementar las estancias y enriquecer las propuestas comercializadas por los operadores.

En este contexto, la participación en la IGTM ha servido también para recabar información útil de cara al plan de acción de golf de 2027. Los encuentros mantenidos en Cannes permitirán orientar las próximas iniciativas promocionales y continuar fortaleciendo las relaciones con los profesionales especializados.