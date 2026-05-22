La Costa del Sol presente en IMEX Frankfurt junto a una veintena de empresas del segmento MICE - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA 22 May. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha participado en la feria IMEX Frankfurt, uno de los principales encuentros internacionales especializados en turismo MICE, segmento vinculado a reuniones, incentivos, congresos y eventos profesionales.

La acción permitió reforzar el posicionamiento de la Costa del Sol como destino para el turismo de negocios y eventos internacionales, han indicado en un comunicado.

Durante los tres días de feria, Turismo Costa del Sol mantuvo una intensa agenda de reuniones y citas profesionales con agencias MICE de distintos mercados internacionales, además de encuentros con colaboradores y profesionales especializados del sector.

La participación permitió presentar la oferta de la provincia de Málaga vinculada al segmento de reuniones, incentivos y eventos corporativos.

En concreto, en esta ocasión, Turismo Costa del Sol acudió acompañado por 19 empresarios de la provincia de Málaga, reforzando así la colaboración público-privada en acciones promocionales internacionales. La presencia conjunta de empresas y entidades del destino facilitó trasladar una oferta global y especializada orientada al turismo de negocios y congresos.

La consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González, ha destacado que "IMEX Frankfurt representa uno de los principales espacios internacionales de comercialización para el segmento MICE".

Asimismo, ha señalado que "la feria permitió mantener contactos directos con agencias y profesionales especializados interesados en la Costa del Sol como destino para reuniones, incentivos y eventos".

La agenda de trabajo desarrollada durante el encuentro permitió mantener reuniones con agencias MICE procedentes de distintos mercados internacionales y generar nuevas oportunidades de colaboración comercial. Además, la feria facilitó el intercambio de información sobre tendencias, necesidades y evolución del turismo de reuniones y congresos a nivel global.

González ha agregado, asimismo, que "la participación conjunta con empresarios de la provincia resulta fundamental para fortalecer la competitividad del destino en el segmento MICE". También añadió que "la Costa del Sol continúa consolidándose como un destino preparado para acoger eventos internacionales gracias a su conectividad, infraestructura y oferta complementaria".

IMEX Frankfurt reúne cada año a miles de profesionales especializados en turismo de reuniones, congresos e incentivos, convirtiéndose en una de las principales plataformas internacionales de negocio para este segmento. La feria permite conectar destinos turísticos, agencias organizadoras, proveedores y empresas vinculadas al sector MICE en un entorno orientado a la generación de oportunidades comerciales.

La participación de Turismo Costa del Sol en este encuentro se enmarcó dentro de su estrategia de promoción internacional orientada a reforzar la presencia de la provincia en mercados prioritarios y segmentos de alto impacto económico. A través de estas acciones, la entidad busca consolidar el posicionamiento del destino en el turismo de negocios y reuniones internacionales.