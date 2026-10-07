La Costa del Sol promociona su oferta para teletrabajadores con una campaña en cuatro mercados europeos - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha alcanzado 1.843.645 impresiones y 4.795 visitas a su web especializada en trabajo remoto con una campaña internacional destinada a promocionar la provincia como destino para nómadas digitales.

La acción se ha desarrollado simultáneamente en Reino Unido, Alemania, Francia y Países Nórdicos, cuatro mercados europeos considerados prioritarios para este segmento, ha indicado Turismo Costa del Sol en un comunicado.

La campaña ha apostado por una estrategia diferenciada en LinkedIn, Instagram, Facebook y TikTok, adaptando los formatos, mensajes y segmentación a cada plataforma y mercado. En conjunto, los contenidos audiovisuales han acumulado 845.858 visualizaciones.

La consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González, ha valorado "los resultados obtenidos y la capacidad de la campaña para llegar a un público con intereses muy concretos".

"Queríamos mostrar que la Costa del Sol puede ser también el lugar desde el que desarrollar una actividad profesional durante una estancia de media o larga duración. Los cerca de 4.800 usuarios que han llegado a nuestros contenidos específicos y el tiempo que han dedicado a consultarlos reflejan un interés por esta forma diferente de vivir el destino", ha señalado.

Los usuarios que han accedido a la landing page han permanecido en ella una media de dos minutos, un indicador que apunta a una interacción relevante con los contenidos. La estrategia ha buscado alcanzar tanto a profesionales interesados en trabajar a distancia desde el sur de Europa como a potenciales visitantes atraídos por el concepto de workation.

Los resultados han mostrado comportamientos diferentes según los mercados. Reino Unido ha generado el mayor número de clics hacia la web, con 1.438, seguido muy de cerca por Alemania, con 1.427. Francia, por su parte, ha registrado el mayor volumen de impresiones, con 533.512, mientras que los Países Nórdicos han destacado por su eficiencia relativa en respuesta e interacción.

También se han observado diferencias significativas entre plataformas. LinkedIn ha alcanzado 1.262.714 impresiones, equivalentes al 68,5% del total, desempeñando un papel especialmente relevante para la notoriedad del destino entre perfiles profesionales.

Meta ha sido, en cambio, el principal canal de captación de tráfico. Las campañas desarrolladas en Instagram y Facebook han sumado 422.175 impresiones y 4.015 clics a destino, el 83,7% del total. TikTok ha aportado otras 158.756 impresiones y 157.945 visualizaciones de vídeo, ampliando la exposición de los contenidos entre nuevas audiencias.

"Cada mercado y cada plataforma nos han ofrecido información muy útil sobre cómo conectar con este perfil de visitante. No se trata únicamente de conseguir visibilidad, sino de identificar qué mensajes generan interés y qué canales son más eficaces para atraer a profesionales que pueden elegir la Costa del Sol para combinar trabajo y estancia", ha explicado González.

La acción ha formado parte del Plan de Acción de Turismo Costa del Sol para el segmento de nómadas digitales, con el que se persigue aumentar la notoriedad de la provincia entre profesionales con capacidad para desarrollar su trabajo en remoto y favorecer estancias de media y larga duración.

Los resultados de la campaña han permitido, además, obtener información sobre el comportamiento de los diferentes públicos que podrá orientar futuras acciones promocionales. Reino Unido y Alemania han sobresalido por su capacidad para generar tráfico, mientras que Francia ha destacado por su volumen de impactos y los Países Nórdicos han mostrado una respuesta favorable para continuar probando nuevos mensajes y formatos.