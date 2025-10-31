La Costa del Sol recupera al mercado británico y acude a la WTM a reforzar su liderazgo

El presidente de la Diputación y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado. - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, ha afirmado que el destino acude a la WTM de Londres con una estrategia "para reforzar el liderazgo en el mercado británico, que se ha recuperado en la Costa del Sol".

La entidad afronta esta edición con "prudencia" ante el contexto internacional, pero también con "optimismo", ya que "los datos confirman la mejora de los registros principales turísticos del principal mercado emisor extranjero".

Durante su intervención, Salado ha destacado que "las cifras demuestran que nuestro destino ostenta un liderazgo imbatible y que el mercado británico se recupera".

Ha subrayado, además, que "nuestra presencia en Londres busca fidelizar a un visitante esencial para la provincia y fortalecer la colaboración con operadores, aerolíneas y asociaciones del Reino Unido".

Las previsiones estiman que en 2025 llegarán a la Costa del Sol 3,17 millones de turistas británicos, un 1,46% más que en 2024, generando 4.609 millones de euros en ingresos, un 0,56% más que el año anterior. Entre enero y septiembre, 2,4 millones de pasajeros británicos llegaron al Aeropuerto de Málaga, un 7,9% más que en 2024 y un 2,7% más que en 2019, consolidando la fortaleza del destino en conectividad y demanda.

El mercado británico representa el 23,5% del total de llegadas y el 28% de las internacionales. La Costa del Sol concentra el 85% de los pasajeros británicos que llegan a Andalucía y casi el 13% de los de España, lo que refleja su liderazgo nacional.

En alojamiento, 872.613 británicos se hospedaron en hoteles (+4,2%) y generaron 3,7 millones de pernoctaciones (+5,5%). El total de viajeros en hoteles y apartamentos asciende a 895.863, de los cuales 148.736 corresponden a apartamentos (hasta agosto).

Salado ha explicado que la Costa del Sol acude a la feria con "un importante esfuerzo inversor que ronda el millón de euros, entre la inversión en una importante campaña publicitaria y nuestra presencia en la feria".

El estand propio de 250 metros cuadrados, ubicado junto a Turismo Andaluz y Turespaña, dispone de zonas de trabajo, networking y atención al público, concebidas para apoyar al tejido empresarial y turístico del destino.

La acción promocional más destacada se desarrolla en Oxford Street, donde se proyecta un vídeo 3D en la pantalla The Cube Flannels X, que mostrará los atractivos del destino y alcanzará 3,9 millones de impactos en una semana.

Como acción complementaria, el último día de la feria la proyección se trasladará a Piccadilly Circus, sumando más de 35.700 impactos adicionales.

Por último, Salado ha explicado que "nuestro objetivo será captar clientes con mayor nivel de gasto y duración de la estancia para seguir fidelizando a nuestro primer mercado extranjero".

Con su presencia en la WTM Londres 2025, Turismo Costa del Sol "reafirma su compromiso con la promoción internacional, la excelencia y la consolidación del destino como referente competitivo y sostenible para el viajero británico, por eso queremos insistir en que en la Costa del Sol tienen su casa y su destino preferido", ha concluido Salado.