La Costa del Sol refuerza su posicionamiento internacional en el segmento MICE con 'X by micebook' - TUISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha participado como patrocinador en 'X by micebook', un encuentro profesional internacional especializado en el segmento MICE que se ha celebrado por primera vez en la Costa del Sol.

La cita ha reunido durante cuatro jornadas a compradores y proveedores relacionados con la organización de reuniones, viajes de incentivo, congresos y eventos, procedentes principalmente de Reino Unido y otros mercados europeos, ha indicado Turismo Costa del Sol en un comunicado.

El evento, organizado por la plataforma británica micebook, ha combinado reuniones profesionales one-to-one, networking y experiencias en el destino, con actividades desarrolladas en OKU Andalucía, Fairmont La Hacienda Costa del Sol y SO/Sotogrande. En total, han participado 140 personas entre compradores europeos, vendedores y miembros de la organización.

La consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González, ha valorado "la oportunidad de mostrar el destino directamente a profesionales con capacidad para decidir dónde se celebrarán futuros eventos".

Así, ha incidido en que "acoger un encuentro internacional de estas características nos permite que los compradores no solo conozcan nuestra oferta sobre el papel, sino que puedan vivir el destino, comprobar la calidad de sus establecimientos y descubrir la diversidad de experiencias que podemos ofrecer a grupos de reuniones e incentivos".

De igual modo, Turismo Costa del Sol ha contado con una agenda de 20 citas one-to-one con compradores especializados, entre los que se encontraban profesionales dedicados a incentivos, conferencias, presentaciones de producto, retiros de bienestar y eventos corporativos para sectores como el financiero, tecnológico, automovilístico, farmacéutico, moda, lujo o cosmética.

Una parte significativa de los profesionales contactados no conocía previamente la Costa del Sol, abriendo así nuevas posibilidades de promoción y comercialización.

La vertiente experiencial ha tenido un peso destacado dentro del programa. Turismo Costa del Sol ha colaborado en una jornada destinada a que los participantes descubrieran diferentes propuestas del territorio en grupos reducidos, incluyendo un almuerzo en Trocadero Sotogrande para 51 participantes y una experiencia con almuerzo en La Almazara El Toro de Ronda para otros 47.

González ha explicado que "en el segmento MICE, conocer personalmente un destino puede marcar una diferencia importante a la hora de recomendarlo". Por eso, ha afirmado, "es especialmente positivo que muchos compradores que todavía no conocían la Costa del Sol hayan podido descubrir su belleza, su diversidad y la calidad de su oferta y que podamos continuar ahora el contacto comercial iniciado durante el foro".

Las reuniones mantenidas han permitido detectar oportunidades concretas. Entre los participantes se encontraban profesionales que trabajan habitualmente con Madrid y Barcelona y buscan incorporar nuevos destinos, organizadores de pequeños incentivos y retiros de lujo y empresas que gestionan grupos de hasta 250 participantes. También se han identificado peticiones ya vinculadas a Sotogrande, entre ellas un incentivo previsto para 2027.

La celebración de 'X by micebook' en el territorio ha permitido asimismo ampliar la visibilidad internacional de la Costa del Sol entre la comunidad profesional del sector. La colaboración ha incluido presencia del destino en las comunicaciones del evento y contenidos específicos, además del acceso a los contactos de los delegados para facilitar el seguimiento de las relaciones profesionales generadas durante las jornadas.

Por último, ha señalado que el balance de la acción ha destacado "la calidad de los compradores participantes y el interés despertado por la oferta de la Costa del Sol, especialmente entre aquellos que visitaban el destino por primera vez". Asimismo, los profesionales han valorado la "belleza, diversidad y la calidad" de la propuesta disponible para el mercado MICE.