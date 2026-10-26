La Costa del Sol refuerza su posicionamiento en el turismo de lujo con su presencia en el congreso DUCO en Marbella - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Costa del Sol continúa consolidando su presencia en el segmento turístico de alta gama con la celebración de DUCO en Marbella (Málaga), un encuentro internacional vinculado al turismo de lujo que reúne a profesionales del sector y ofrece una oportunidad para mostrar las posibilidades del destino ante un público especializado.

La elección de Marbella como sede de este evento pone de manifiesto "la capacidad de la Costa del Sol para acoger encuentros dirigidos a un segmento especialmente exigente, en el que la calidad del alojamiento, la atención personalizada y la variedad de experiencias desempeñan un papel fundamental", han valorado en un comunicado.

La consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González, ha dado la bienvenida a los participantes y ha agradecido la confianza depositada en el destino para celebrar esta cita.

"Es un auténtico honor tenerles aquí en Marbella. Un destino de alto nivel, como es la Costa del Sol, se merecía una cita tan importante y estoy segura de que no se arrepentirán de su elección", ha señalado.

González ha destacado que la provincia de Málaga ha experimentado una evolución significativa en su oferta turística de alta gama, impulsada por la mejora de sus establecimientos, el desarrollo de nuevos proyectos y la diversificación de los productos disponibles para los visitantes.

En este sentido, la calidad de la planta hotelera constituye una de las principales ventajas competitivas de la Costa del Sol, junto con el clima, la seguridad, la oferta de ocio y la posibilidad de diseñar experiencias adaptadas a las preferencias de cada cliente.

La celebración de DUCO ofrece a los profesionales participantes la oportunidad de conocer estas características directamente, combinando las jornadas de trabajo con una estancia en el destino. El programa permite compartir experiencias, intercambiar ideas y acercarse a las tendencias que están marcando la evolución del turismo de lujo, han detallado.

Para González, la presencia de este tipo de encuentros internacionales responde a una estrategia que busca fortalecer el reconocimiento de la Costa del Sol entre los profesionales que trabajan con viajeros de alto poder adquisitivo. "Nuestro principal objetivo es consolidar la Costa del Sol como destino de alto nivel, reforzando su imagen y prestigio, para reducir aún más la estacionalidad. Y eventos como el que hoy presentamos sin duda contribuyen a ello", ha afirmado.

La consejera delegada ha incidido también en la capacidad del destino para ofrecer una experiencia que trasciende el alojamiento. La gastronomía, la cultura, las playas y las propuestas de ocio constituyen elementos que enriquecen la estancia y permiten diseñar programas personalizados para diferentes perfiles de viajeros.

Esta diversidad resulta especialmente relevante en el turismo de lujo, donde los visitantes buscan propuestas diferenciadas y experiencias que respondan a sus intereses. La Costa del Sol combina estos recursos con una oferta hotelera de calidad y servicios capaces de atender las necesidades de un público internacional.

Así, González ha subrayado "la importancia de anticiparse a las tendencias y continuar desarrollando una oferta competitiva". "Desde Turismo Costa del Sol lo tenemos claro, la clave del éxito está en anticipar tendencias para construir futuro sobre una base sólida", ha explicado.

Por último, han señalado que la celebración de DUCO en Marbella "permite que los profesionales participantes conozcan de primera mano los recursos turísticos de la provincia y puedan trasladar posteriormente esa experiencia a sus clientes, contribuyendo a ampliar la visibilidad internacional del destino".