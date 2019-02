Creativa Málaga suma más de 7.000 visitantes en sus diversas actividades

Publicado 17/02/2019 16:46:34 CET

Talleres, demostraciones, presentaciones y sorteos han sido protagonistas este fin de semana en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) con la tercera edición de Creativa Málaga, el encuentro de referencia sobre manualidades y ocio creativo. La convocatoria ha congregado a más de 7.000 visitantes en torno a una programación de más de 200 actividades paralelas para toda la familia, registrándose en esta ocasión una afluencia significativa de público infantil.

Creativa Málaga 2019 se ha configurado como un encuentro totalmente experiencial donde expertos y aficionados han podido acceder a la mayor oferta comercial de materiales y herramientas para la práctica de disciplinas tradicionales renovadas y otras más vanguardistas, caso del lettering --elaboración de tipografías personalizadas--, con gran demanda en la actualidad.

Asimismo, el salón ha propuesto una revisión de técnicas emblemáticas vinculadas al tejido trasladadas a los gustos actuales, caso del punto, el ganchillo o el macramé.

En concreto, en la jornada de este domingo, los visitantes han podido disfrutar de talleres para la elaboración de monederos o marionetas, entre otros objetos.

El trabajo con materiales diversos como la arcilla, el alambre o la pasta de porcelana también han sido protagonistas en el último día, mientras que la creación y decoración de complementos y artículos para el hogar han estado presentes con formaciones específicas para la elaboración de colgantes, mochilas, bolsos, maceteros, lámparas, estuches o posavasos, entre muchas otras opciones, han explicado desde el Fycma a través de un comunicado.

Técnicas como el decoupage --decoración de superficies con papel o tejidos-- o el origami --creación de figuras a través de la papiroflexia-- han hecho las delicias de adultos y pequeños, con talleres diversos según nivel de conocimiento y destreza.

De esta forma, los visitantes a Creativa Málaga no solamente tienen la posibilidad de acceder a materiales e instrumentos muy especializados que no son habituales en comercios más tradicionales, sino que además adquieren destrezas, recaban ideas y conocen nuevas técnicas que seguir explorando en su día a día.

En este sentido, desde la organización de Creativa destacan el auge que ha tomado en la actualidad el fenómeno do it yourself como "propuesta de ocio y esparcimiento", amplificado además por el potencial de las redes sociales para intercambiar experiencias y conocimiento, y crear comunidades de aficionados que se dan cita en el propio salón, caso de los colectivos The World of Quilter, Las Bolilleras de Málaga o Las Tejedoras Murcianas.

La cocina o la jardinería también han formado parte de la propuesta de Creativa Málaga 2019, con talleres sobre cuidado de bonsáis o repostería creativa, entre otros.

Estas formaciones han estado dinamizadas por firmas, artesanos, bloggers o asociaciones como El Club de Lettering, El Rincón de Ángela-Mariví González, My Granny, Tita Lore, Roroba Origami, Yury Handmade, MyGeckoBox, Bauhaus, Hogar Casasol, La Casa de la Arcilla, Las Cositas de Yola, Geomag-Nanoblock o la Tienda Ola Lá.