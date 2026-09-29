Cruz Roja asiste a más de 6.500 personas mayores en la provincia de Málaga y más de 29.000 en Andalucía

Archivo - Asistencia de Cruz Roja a una persona mayor. - CRUZ ROJA MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja ha realizado un llamamiento, con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, que se conmemora el 1 de octubre de cada año, a reforzar el compromiso social e institucional con los derechos de las mujeres y hombres para construir una sociedad en la que personas de todas las edades puedan ejercer plenamente sus derechos a lo largo de toda su vida. En total, la organización humanitaria asiste a más de 6.500 personas mayores en la provincia, siendo más de 29.000 en toda Andalucía.

España es uno de los países con mayor esperanza de vida del mundo, ha precisado la entidad en una nota. "Este logro colectivo refleja décadas de progreso social, sanitario y económico y debe ir acompañado de medidas que garanticen que las personas mayores puedan seguir desarrollando sus proyectos de vida en igualdad de condiciones, libres de discriminación por razón de edad".

"El envejecimiento forma parte de la vida y construir una sociedad más justa implica garantizar que todas las personas puedan seguir ejerciendo plenamente sus derechos a cualquier edad", ha afirmado la responsable del programa de Mayores de Cruz Roja en Andalucía, María García Salgado. "La soledad no deseada y el aislamiento social, la brecha digital y el edadismo, el maltrato y la vulneración de derechos son los principales desafíos sociales a los que se enfrenta este colectivo. Y frente a estos retos, en Cruz Roja desarrollamos proyectos e iniciativas que promuevan la dignidad, la autonomía, la igualdad, la participación y la independencia de las personas mayores", ha agregado.

En concreto, Cruz Roja promueve y defiende los derechos de las personas mayores a través de "numerosas actividades", en las que han participado más de 231.014 personas mayores de España --29.065 de ellas, de Andalucía--, iniciativas como los proyectos 'Atención Integral a Personas Mayores' o 'Cerca de mí', "contribuyen a reducir situaciones de soledad no deseada, a través del acompañamiento del voluntariado y de actividades en los que las personas mayores refuerzan sus lazos sociales".

En concreto, Proyectos como 'VIDA: VÍnculos De Apoyo' o el de 'Promoción del buen trato y protección frente al maltrato', de Cruz Roja, promocionan redes de apoyo en las comunidades, "movilizando al vecindario a favor de los derechos de las personas mayores, frente a situaciones de edadismo, maltrato y aislamiento".

En la provincia de Málaga en concreto, 4.432 personas mayores fueron atendidas el año pasado en proyectos específicos con el foco puesto en abordar la soledad no deseada, el fortalecimiento de las redes sociales mediante el uso de tecnologías --dispositivos de voz, WhatsApp-- y el fomento del envejecimiento activo. Y hasta 6.552 personas mayores de 65 años recibieron más de 86.000 respuestas en el conjunto de proyectos de Cruz Roja en la provincia de Málaga --supone el 16% de la personas atendidas--.

El contexto, el perfil tipo atendido es persona de 81 años, 73% mujeres, que vive un 14% en zonas rurales, 37% en zona semirural y 49% en zonas urbanas. Todo ello "gracias a la ayuda de 366 personas voluntarias en la provincia de Málaga".

Las actividades organizadas en la provincia por Cruz Roja abarcan propuestas de convivencia, participación social, envejecimiento activo, creatividad, estimulación cognitiva y sensibilización sobre los derechos de las personas mayores. A través de caminatas saludables, cinefórums, excursiones, talleres creativos, encuentros interpersonales y espacios de reflexión, las distintas asambleas "ponen en valor la experiencia, la autonomía y la contribución de las personas mayores a la sociedad" en municipios como Pizarra, Ardales, Estepona, Marbella, Coín/Cártama o la capital.

"No se trata solo de acompañar a las personas que viven solas o de ir con ellas a alguna gestión, como hace nuestro voluntariado. Además nos preocupamos para que toda la omunidad se implique, aliándonos con comercios de cercanía, como la carnicería o la farmacia, que también fomentan una sociedad integradora con las personas mayores. En Cruz Roja fomentamos que conozcamos a nuestros vecinos y vecinas mayores, para que nos preocupemos por ellas; de esta manera, cuando nuestro voluntariado se marcha, esas personas siguen sintiéndose acompañadas por su entorno", ha explicado García.

Todos estos proyectos --cofinanciados con fondos procedentes de la X Solidaria en la declaración de la Renta, a través de la Consejería de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía-- se desarrollan en las ocho provincias andaluzas, en las capitales y grandes ciudades, pero también en pueblos y zonas rurales donde hay menor acceso a este tipo de atenciones.

En este sentido, Cruz Roja desarrolla su actividad en una veintena de municipios de la provincia de Málaga, en los que el voluntariado organiza acciones de todo tipo. Por ejemplo, talleres de ocio y de hábitos de vida saludable, en los que las personas mayores tienen la oportunidad de vivir un envejecimiento activo relacionándose con gente de su entorno y misma edad. Así, "el voluntariado presta su acompañamiento tanto dentro como fuera de casa, y realiza llamadas de seguimiento para interesarse por el bienestar de quienes, quizá, al otro lado del teléfono no han hablado con nadie en días".

Además, Cruz Roja cuenta con un servicio de Teleasistencia que, a través del teléfono y el 'botón rojo', brinda acompañamiento y seguridad ante posibles emergencias durante 24 horas, los 365 días del año. Este servicio se complementa con innovaciones tecnológicas como la teleasistencia móvil, que facilita la misma atención fuera de casa por medio de 'smartphones'.

Por otra parte, para atajar la brecha digital, la organización humanitaria impulsa el proyecto 'Voces en Red', que se desarrolla con el apoyo de la Fundación Amancio Ortega. Estos aparatos facilitan el contacto con seres queridos, sirven para recordar tareas importantes como tomar la medicación, o permiten acceder de forma fácil a información de todo tipo con solo hablarles.

Asimismo, Cruz Roja también impulsa 'Click_A', un proyecto integrado en la plataforma Andalucía Vuela de la Junta de Andalucía, con el que el voluntariado de Cruz Roja ayuda a las personas --muchas de ellas, de edad avanzada-- a usar las nuevas tecnologías.

Además, para superar los obstáculos de movilidad y evitar el aislamiento en personas mayores, Cruz Roja promueve 'Barreras invisibles', que ha contado con financiación de la Fundación Chellaram para la adquisición de equipos salvaescaleras y vehículos eléctricos con los que el voluntariado de Cruz Roja está ayudando a decenas de personas andaluzas a salir de los llamados "pisos cárceles".

"Algunas personas hace años que no salían de sus casas y este proyecto les devuelve la posibilidad de participar en la vida social, de reencontrarse con amigos o sencillamente dar un paseo por un parque", ha apostillado la responsable de Mayores de Cruz Roja en Andalucía, María García Salgado.

Por otro lado, los vehículos eléctricos --en uso en las provincias de Córdoba y de Granada--, y permiten acompañar a personas mayores a citas médicas y otras gestiones de su vida diaria. Además de los salvaescaleras y los acompañamientos en vehículo, el proyecto 'Barreras Invisibles' contempla reformas domésticas para mejorar la movilidad y el bienestar de personas cuyas viviendas no están bien acondicionadas.