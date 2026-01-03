Cuatro condenados de una red asentada en la Costa del Sol que manipulaba droga para tener más beneficio con la venta

Archivo - Fachada del TSJA, en Granada. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena impuesta por la Audiencia de Málaga a cuatro personas como miembros de una red de origen sudamericana asentada en la Costa del Sol y dedicaba al trafico de cocaína a gran escala, que manipulaban partidas para "garantizar un beneficio mayor una vez introducida de nuevo en el mercado". Por contra, absuelve a un quinto acusado.

Según señalaba la sentencia de la Audiencia de Málaga, investigadores del Greco, contra el crimen organizado, y de la Udyco central, ambos de la Policía Nacional, tuvieron conocimiento de la existencia de esta organización criminal, siendo algunos de ellos los denominados "químicos" o encargados de manipular la sustancia estupefaciente para aumentar la cantidad de droga para su venta.

Asimismo, supieron que utilizaban varios vehículos y fruto de las vigilancias, se pudo observar que usaban una vivienda en Mijas costa y un chalet en localidad de Estepona, donde en concreto los agentes vieron estacionado el vehículo cuyo titular en una persona ajena a este caso pero relacionada con una intervención de 3.000 kilos de cocaína en un barco mercante en las costas de Cádiz en 2012.

Los agentes de Policía en dichos operativos de vigilancia confirmaron los traslados de cuatro acusado de una vivienda a otra y un encuentro en el que uno de los procesados entrega a otro una bolsa blanca con letras rojas, que fue interceptada posteriormente y que tenía en su interior un paquete con un kilo de cocaína y con el mismo sello de otro hallado en una de las casas.

Según se consideró probado y consta en la sentencia del TSJA, a la que tuvo acceso Europa Press, para la manipulación de la sustancia utilizaban un laboratorio clandestino en la casa de Estepona, donde procesaban la cocaína en paquetes de un kilo y la transformaban en otros paquetes de igual peso pero menor pureza, "multiplicando así la rentabilidad del producto y el beneficio de la actividad".

En el registro en la vivienda de Estepona se encontraron sustancias químicas líquidas y sólidas utilizadas para la manipulación y adulteración de estupefacientes, un espacio para el secado y envasado de cocaína y utensilios; mientras que en la otra había 5.000 gramos de cocaína, y varios paquetes de un kilo cada uno con sustancias que eran empleadas para el corte de la droga.

Por estos hechos, se condenó a tres acusados por un delito contra la salud pública a la pena, a cada uno, de siete años de prisión; y a otro procesado por el mismo delito a la pena de cuatro años. También se condenó a un quinto procesado como cómplice a la pena de dos años de prisión, pero este ha resultado ahora absuelto tras estimarse su recurso.

En este caso, el hombre era el conductor de un vehículo y se señala que no se puede pedir a quien conduce un taxi, VTC o autobús "la responsabilidad de conocer lo que puedan llevar encima o consigo los usuarios del servicio", lo que ha ocurrido con este procesado, del que el TSJA señala que "no consta suficientemente acreditado que conociera el contenido de la bolsa que portaba" otro acusado.

Respecto a los otros cuatro acusados, la Sala de apelación apunta a la "escasez argumental" de algunas de las alegaciones planteadas por las defensas y añade que "es difícil negar la existencia de vínculos" entre los procesados , cuando resulta de lo investigado, entre otros aspecto, que vivían juntos en una de las viviendas registradas donde se encontró droga, por lo que confirma la condena.