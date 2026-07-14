Cuatro detenidos tras caer un grupo criminal dedicado a los robos con fuerza en viviendas en Málaga - POLICÍA NACIONAL

MÁLAGA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal dedicado a los robos en viviendas habitadas en Málaga. La investigación, iniciada a raíz de las denuncias presentadas por robos en viviendas en Málaga capital, constató que los presuntos autores se habían desplazado a otras localidades de la provincia, e incluso a Granada y Sevilla.

Así, hasta el momento hay cuatro detenidos, a quienes les han atribuido más de una decena de asaltos, según ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

En los cuatro registros practicados han sido recuperadas joyas sustraídas, útiles de apertura de cerraduras y ropa incriminatoria. Dirigida por el Grupo de Robos II de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Málaga, han procedido en el marco de la operación 'Asspa' a la desarticulación de un grupo criminal, asentado en Málaga, dedicado a la comisión de robos con fuerza en viviendas habitadas.

La ardua investigación fue iniciada en el mes de marzo, cuando se tuvo constancia de varias denuncias por la comisión de robos con fuerza en domicilios, todos ellos ubicados en la capital, en los que concurrían circunstancias muy similares, ya que se producían en horario diurno, en pisos carentes de cualquier medida de seguridad, sin sistemas de alarma ni de grabación de cámaras de video vigilancia, además, nada parecía forzado en los acceso.

El entramado criminal estaba conformado principalmente por tres varones, y entorno a estos se creaban "células" compuestas por tres integrantes, que alternaban su composición, si bien uno de ellos, siempre era un experto en la apertura de cerraduras.

El grupo investigador pudo comprobar a lo largo de la investigación que estas "células" operativas se desplazaban a los lugares seleccionados, donde chequeaban sobre la marcha la ausencia de moradores, de forma simple, llamando a los timbres o porteros y si contestaba alguna persona argumentaban una excusa o, por el contrario, intentaban cometer el robo.

El método de acceso empleado se conoce como 'impresioning', que consiste en introducir una llave maestra, junto a una fina lámina de aluminio deformable, que se moldea, conforme el autor realiza pequeños movimientos en los que consigue copiar las muescas del interior del cilindro del bombín, y así crea una copia de la llave que puede abrir la puerta sin dejar rastro o daño alguno en la cerradura.

Los malhechores realizaban los desplazamientos utilizando tanto vehículos de alquiler como particulares, los cuales intercambiaban o rotaban periódicamente, dificultando los dispositivos policiales establecidos.

Entre los efectos denunciados como sustraídos se encuentran joyas, aparatos electrónicos y dinero principalmente, aunque no desdeñaban de apoderarse de cualquier otro efecto de valor.

Así, conforme fue avanzando la investigación se tuvo constancia a través de los canales internos de cooperación policial, que estas personas podrían ser los presuntos autores, de otros hechos de la misma índole, en localidades como Fuengirola y Torremolinos, así como en Granada y Sevilla.

Finalmente, y tras varios meses de indagaciones, los agentes pueden constatar la participación de los investigados en una decena de hechos. En la fase de explotación, se procede a la detención de cuatro personas, de las cuales tres han ingresado en prisión preventiva, se han practicado cuatro registros domiciliarios, dos en Málaga capital, otro en Torremolinos y otro en Benalmádena, colaborando en todos ellos indicativos de UPR de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana.

En los registros se han incautado de efectos procedentes de los robos, principalmente joyas, útiles de apertura de puertas, tales como llaves maestras, y una palometa destinada a realizar la apertura de las cerraduras y ropa característica usada por los autores en la comisión de los robos.

Por otro lado, la Policía Nacional aconseja en fechas estivales ciertas prácticas muy sencillas, en prevención de posibles robos como es no comentar en redes sociales que te encuentras fuera de tu domicilio, ni el tiempo que piensas permanecer fuera de él; dejar en tu vivienda ropa tendida o alguna luz encendida, que la vivienda parezca habitada; cerrar la puerta con llave cuando abandones el domicilio, aunque sea para poco tiempo, y deja cerrados también otros accesos secundarios, ventanas, puertas traseras o auxiliares o terrazas.