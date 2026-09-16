Cuatro detenidos en un operativo policial relacionado con un hombre desaparecido hace más de dos años en Ronda (Málaga)

Archivo - Un coche de la Policía Nacional (CNP). - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MÁLAGA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desplegado este miércoles un operativo en la vivienda en la localidad malagueña de Ronda relacionada con un hombre que se encuentra desaparecido desde hace más de dos años. Hay cuatro personas detenidas.

Así lo han informado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación, quienes han apuntado que estas detenciones se han producido en el marco de una investigación relacionada con ese joven.

El operativo se ha desplegado a lo largo de toda la mañana en la vivienda y los efectivos policiales de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) han practicado las distintas diligencias.