Cuatro jóvenes de la provincia participan en el Festival de Málaga como jurado popular gracias a la Diputación - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

De amantes del mundo del cine a formar parte del jurado popular de la Sección Oficial Fuera de Concurso del 29 Festival de Málaga. Este es camino que han recorrido cuatro jóvenes de la provincia de Málaga, que desde el pasado sábado 7 hasta el próximo viernes 13 de marzo están cumpliendo su sueño de disfrutar desde dentro todo lo que rodea al popular certamen.

David, Víctor, Valeria y Luis Alfonso son los cuatro jóvenes que resultaron ganadores de 'Los Concursos de Cine' y que ya están viviendo su sueño. Tras el éxito del año pasado, donde se puso en práctica esta iniciativa por vez primera en estrecha colaboración de la Diputación de Málaga con el Festival de Málaga, en esta segunda ocasión el éxito está asegurado, ya que el cine es la pasión y el futuro de estos cuatro jóvenes, que coinciden como estudiantes de Comunicación Audiovisual y firmes amantes del mundo del celuloide.

Esta iniciativa, impulsada por la Delegación de Educación y Juventud, "busca fomentar el talento joven, la cultura cinematográfica y la descentralización de la oferta cultural más allá de la capital, promoviendo el cine en todas las comarcas malagueñas", tal y como ha incidido el diputado de Educación y Juventud, José Santaolalla.

Alhaurín de la Torre, Torremolinos y Rincón de la Victoria fueron los tres escenarios elegidos este año para celebrar 'Los Concursos de Cine' para jóvenes de entre 18 y 35 años. Los cuatro seleccionados, que superaron diferentes pruebas para poner a prueba su nivel de conocimientos sobre cine, participan desde el pasado viernes en el visionado de producciones formando parte del jurado popular de la Sección Oficial Fuera de Concurso.

José Santaolalla ha visitando este lunes a los ganadores que, durante toda la semana, participarán en el visionado de diferentes películas en el Teatro Cervantes y el Cine Albéniz para poder valorarlas, sumándose así al resto del jurado. Además, al tratarse de jóvenes procedentes de diferentes puntos de la provincia, pernoctarán en las instalaciones del centro de innovación social de la Diputación de Málaga, La Noria.