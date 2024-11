Cudeca prevé ofrecer cuidados paliativos a 2.100 enfermos en 2025, un 10% más, y hace un llamamiento solidario en Málaga

La Diputación de Málaga colabora con la campaña #SoyCorazónCudeca que espera recaudar 125.000 euros en tres meses

MÁLAGA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga se ha sumado a la campaña de emergencia de la Fundación Cuidados del Cáncer (Cudeca) para la captación de fondos ante el aumento del número de pacientes que requieren atención. Se estima que el crecimiento de atenciones en 2025 sea del 10%. Bajo el nombre de #SoyCorazónCudeca, el reto es recaudar en tres meses 125.000 euros para atender a 211 pacientes adicionales el año que viene.

Así lo ha anunciado la vicepresidenta y diputada provincial de Ciudadanía y Equilibrio Territorial, Antonia Ledesma, junto a la doctora María Luisa Martín Roselló, gerente y directora médico de la Fundación Cudeca.

En la Fundación Cudeca el número de pacientes atendidos en la última década se ha duplicado, pasando de 1.013 a 1.902 al año. A pesar de sus esfuerzos, estos no han sido suficientes para cubrir la creciente demanda y para finales de 2024 se estima que 211 personas adicionales requerirán sus cuidados, alcanzando un total de más de 2.100 pacientes atendidos.

Ledesma ha destacado el trabajo que desempeña Cudeca "a lo largo y ancho de la provincia de Málaga", y ante el aumento de atenciones en los últimos diez años, ha pedido a la sociedad malagueña que se sumen a esta iniciativa para que la fundación pueda seguir llegando a los domicilios de las personas que lo están pasando mal en nuestra provincia y que necesitan de estos recursos que les brinda Cudeca". "Ahora toca que todos seamos Corazones Cudeca", ha enfatizado.

Asimismo, Martín Roselló ha hecho un llamamiento a entidades, empresas y a toda la sociedad malagueña. "Los cuidados paliativos han dejado de ser los grandes desconocidos de la sanidad, pero la comunidad y la sociedad civil ya saben lo que es, por lo que no es solo una necesidad, sino un derecho", ha expresado.

"Cada año la demanda sigue creciendo, no solo por el envejecimiento de la población, sino porque los cuidados paliativos ya no son desconocidos. Para afrontar el final de la vida se requiere un equipo especializado en casa no solo de médicos y enfermeros, sino de psicólogos, trabajadores sociales y voluntarios. De ahí la necesidad de esos fondos para tener los recursos suficientes para seguir atendiendo", ha añadido.

Tantos Ledesma como Roselló han incidido en que los cuidados paliativos son esenciales en una sociedad avanzada, ya que garantizan una mejor calidad de vida para los ciudadanos más vulnerables, aliviando el sufrimiento de enfermedades crónicas, cáncer y otras condiciones que limitan la vida. Su objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas enfermas, sus familias y cuidadores hasta el final.

Con el apoyo de la comunidad, la Fundación podrá atender a 211 pacientes en sus domicilios hasta el final con cuidados paliativos especializados en 2025; ofrecer atención personalizada con un buen control de síntomas y apoyo psicológico y social, tanto para los pacientes como para sus familias y cuidadores; y garantizar la dignidad de los pacientes, respetando su vulnerabilidad y la necesidad de un cuidado de calidad centrado en la persona.

La Diputación de Málaga mantiene a lo largo de los años una estrecha colaboración con la Fundación Cudeca, apoyando sus numerosas iniciativas y destinando en los últimos 3 años (2020-2023) un total de 295.218 euros, a través de distintas convocatorias de subvenciones del Tercer Sector y una subvención directa para la rehabilitación de su sede centro de día de Benalmádena.

Para colaborar con Cudeca se pueden realizar donaciones on line en www.soycorazoncudeca.org o a través de transferencia bancaria, Bizum o presenciales en las tiendas benéficas de Cudeca.