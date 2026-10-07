Cuevas del Becerro acoge un encuentro sobre nuevos retos del turismo rural con el apoyo de la Diputación

El diputado provincial Luis Rodríguez, junto al primer teniente de alcalde y responsable de Turismo de Cuevas del Becerro, Carlos Lozano - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cuevas del Becerro (Málaga) acogerá desde este jueves hasta el sábado las III Jornadas de Turismo Rural, un encuentro que reunirá a profesionales, representantes de administraciones, empresas y emprendedores para analizar los nuevos retos del turismo de interior que puedan contribuir al desarrollo de los pequeños municipios.

Durante los tres días, las jornadas analizarán aspectos como la gestión de los destinos rurales, la sostenibilidad, la creación de marcas vinculadas al territorio, el emprendimiento, el turismo deportivo, la conexión con la agricultura y la ganadería, las nuevas tendencias del viajero y la promoción turística mediante redes sociales.

El diputado provincial Luis Rodríguez ha presentado junto al primer teniente de alcalde y responsable de Turismo de Cuevas del Becerro, Carlos Lozano, este encuentro, organizado por el ayuntamiento cueveño, la empresa dependiente de la Diputación de Málaga Turismo y Planificación Costa del Sol y el Grupo de Desarrollo Rural Guadalteba.

Rodríguez ha destacado la importancia del turismo de interior en Málaga, que el año pasado captó a un millón y medio de turistas, generando un impacto económico de 1.900 millones de euros. Asimismo, ha añadido que se estima que este gasto turístico posibilitó crear cerca de 20.000 empleos.

El diputado ha explicado que el interior de la provincia de Málaga dispone de unos recursos turísticos únicos en Andalucía, como una importante red de senderos por todo el interior, canalizada a través de la Gran Senda de Málaga; unos pueblos con un rico patrimonio histórico-artístico; unos parajes de gran valor natural; productos inigualables, como el Caminito del Rey, cuevas y paisajes kársticos; y unas fiestas y tradiciones únicas.

Así, ha valorado la celebración de estas jornadas, que ponen el foco en las iniciativas y las herramientas que pueden contribuir a potenciar el turismo de interior garantizando a la vez el máximo respeto al medio ambiente.

PROGRAMACIÓN

Las jornadas comenzarán este jueves con una mesa dedicada a la gestión de destinos rurales desde los pequeños municipios, en la que participarán representantes municipales de Júzcar, Genalguacil y Monda.

A lo largo de la jornada se abordarán también aspectos como la calidad y la sostenibilidad certificadas como herramientas de competitividad; la creación de marcas turísticas basadas en la identidad local; las posibilidades de colaboración entre agricultura, ganadería y turismo; y el emprendimiento como vía para generar nuevas oportunidades económicas en el medio rural.

El programa del jueves incluirá también una mesa sobre turismo deportivo y desarrollo rural, con experiencias relacionadas con las pruebas deportivas, el automovilismo y el motocross, en la que se expondrán las actividades que desarrolla y que apoya la Diputación de Málaga. La jornada se cerrará con una visita a Teba, incluyendo un recorrido por el castillo, el museo y la casa museo etnológico.

Por otro lado, la jornada del viernes prestará especial atención a las condiciones laborales en el sector turístico con perspectiva de género, la creación de productos capaces de generar valor en los territorios rurales y la mediación ante los nuevos conflictos asociados a la actividad turística.

Uno de los contenidos destacados será la presentación del Observatorio del Turismo Rural, a cargo de Alejandra Torrent, de EscapadaRural, que permitirá conocer cómo están evolucionando los hábitos, intereses y expectativas de quienes eligen los destinos de interior.

La creadora de contenido Lucía Salmerón Calleja, de Bloguera Viajera, analizará qué quiere ver el viajero en las redes sociales antes de decidirse a visitar un destino e impartirá el taller 'De la idea al reel', orientado a aprender a crear contenidos sencillos y atractivos para promocionar municipios, recursos y experiencias rurales.

Por último, la jornada del sábado, 10 de octubre, estará destinada especialmente a las familias y al público general con una tarde y una noche dedicadas a la astronomía. Entre las seis y las ocho de la tarde se desarrollará el taller infantil y juvenil 'Pequeña introducción al cosmos', que acercará la astronomía a través de juegos y manualidades.

Posteriormente, Ángel Molina, de El Diario del Astrónomo, impartirá el taller '¿Cómo guardar un instante del cosmos? Astrofotografía para todos' y la programación concluirá con la actividad 'Cuevas del Becerro, un lugar para pasear... por el universo'. El municipio apagará su alumbrado público para facilitar una observación narrada de las estrellas y la captura de imágenes del cielo nocturno.

Esta propuesta refuerza la apuesta de Cuevas del Becerro por el astroturismo y la protección del cielo nocturno tras su reconocimiento como primer Pueblo Starlight de la provincia de Málaga.