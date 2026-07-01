El cupón de la ONCE de este sábado se suma a la reivindicación del Orgullo en Torremolinos (Málaga)

Presentación del cupón del sábado con motivo de Orgullo - GRUPO SOCIAL ONCE

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 1 (EUROPA PRESS)

La ONCE va a dedicar el sorteo de fin de semana de este sábado al Orgullo, coincidiendo con la celebración de la Marcha del Orgullo de Madrid y sumándose así a la reivindicación del Orgullo en Torremolinos (Málaga).

El director de la ONCE en Málaga, Marcelo Rosado, la directora en Torremolinos, Cristina Cervantes, y la vicepresidenta del Consejo Territorial, Leonor Basallote, han presentado este miércoles la imagen de este cupón a la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, en un acto que ha tenido lugar en la Casa de los Navajas de la localidad y al que han asistido representantes del colectivo de toda la provincia.

El director de la ONCE sostuvo que "el ruido externo que nos invade cada día no debilita el empeño y nuestra constancia por la defensa de los derechos humanos de todas las personas y nuestro permanente esfuerzo por visibilizar a quienes lo tienen más difícil", ha apuntado Rosado

Añadiendo su firme convicción de que quienes pertenecen al colectivo Lgtbi son parte activa de la sociedad. Desde esa perspectiva, Rosado ha reivindicado la diversidad y pluralidad de la sociedad malagueña como un ejemplo de su fortaleza y liderazgo.

"Esa defensa de los derechos debe ser transversal y respaldada por cada vez más personas que nos sumamos al Orgullo que nos representa a todos y a todas sin distinción", ha concluido el director de la ONCE en Málaga.

Por su parte, la alcaldesa de Torremolinos, ha destacado que "este cupón demuestra que el Orgullo es una causa compartida que trasciende siglas, ciudades e instituciones, y que Torremolinos seguirá defendiendo una diversidad sin barreras, donde cada persona pueda ser quien es con libertad, dignidad y respeto".

POR PRIMERA VEZ EN LA MARCHA DEL ORGULLO

Este año 2026 ha hecho historia al ser la primera vez que afiliados, vendedores de la ONCE y trabajadores se manifiestaron detrás de una pancarta propia, que llevó por lema 'Orgullo sin barreras' dentro de la Marcha por el Orgullo de Torremolinos, máximo exponente de los derechos Lgtbi en Europa.

A este respecto, el Grupo Motor Lgtbi de la ONCE a nivel nacional, han publicado el 'Manifiesto del Grupo Orgullo ONCE' que lleva por lema 'Orgullo en la pluralidad; Identidades Diversas, Espacios de Libertad'.

La ONCE reivindica así el talento, la dignidad y el valor de las personas al margen de las etiquetas, las orientaciones y las identidades. El Manifiesto reclama en este sentido "el derecho a ser quienes somos" defendiendo la diversidad no como una meta abstracta "sino como la esencia viva que enriquece nuestra gestión diaria y fortalece nuestros valores fundacionales", subraya el texto leído por los vendedores de la ONCE.

"No aceptamos, ni toleramos, ningún tipo de discriminación, exclusión o prejuicio por motivos de orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales", proclama el Manifiesto.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.

Para este viernes, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 17 millones de euros.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas.

La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.