El Cuponazo del Papa llega a manos del obispo de Málaga - ONCE

MÁLAGA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El viaje apostólico del papa León XIV a España protagonizará el Cuponazo de la ONCE del viernes 12 de junio, coincidiendo con el último día de su estancia. Un total de 13,5 millones de cupones llevan la imagen convirtiéndose así en el primer pontífice que se asoma al cupón de la ONCE a lo largo de su historia.

El obispo de Málaga, José Antonio Satué, ha recibido este jueves una réplica del cupón de manos del director de la ONCE en Málaga, Marcelo Rosado, y de la vicepresidenta tercera del Consejo Territorial, Leonor Basallote, en un encuentro que han mantenido en la sede del Obispado de Málaga.

Rosado y Basallote han agradecido al obispo de Málaga su "gesto de cariño y su acogida a este Cuponazo tan extraordinario", según ha destacado el director de la Organización en la provincia.

"Más allá del sentir religioso de cada persona, la figura del papa trasciende al conjunto de la sociedad y su mensaje de solidaridad, compromiso y humanidad nos incumbe a todos", ha añadido Rosado.

Por su parte, Basallote ha incidido en que "estamos encantados de compartir el sentir mayoritario de la sociedad llevando la visita del Papa a todos los rincones de España".

Marcelo Rosado y Leonor Basallote han dicho a José Antonio Satué que el mensaje de León XIV "nos invita a alzar la mirada a la inclusión, a romper barreras, a construir sociedades mejores, a ponerse en el lugar de los demás y a la solidaridad".

Por su parte, Satué ha destacado "el papel de la ONCE como actor del cambio hacia una sociedad más justa" y ha incidido en "el ejemplo que es la Organización incluso fuera de España".

Un primer plano de León XIV saludando sonriente con el lema que preside este viaje, 'Alzad la mirada' y la imagen corporativa de la Conferencia Episcopal Española es el motivo de este Cuponazo del 12 de junio.