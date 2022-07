El curso de verano de UMA y Málaga TechPark aborda la humanización del sistema sanitario en su primera sesión

MÁLAGA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El curso de verano de la Universidad de Málaga que está dirigido por Málaga TechPark y la Fguma, 'Salud digital. Retos y oportunidades' ha contado en su primera jornada con expertos que han abordado la humanización del sistema sanitarios, así como los retos, soluciones y tecnologías que permiten ayudar en la gestión de la salud.

La jornada empezó con la bienvenida del director de Málaga TechPark, Felipe Romera, que es el director de este curso y quien ha destacado que "nunca" han organizado un curso como este, "tanto por cantidad como por calidad de ponentes". Antonio María Lara López, de la Fguma, ha afirmado que "es un magnífico programa, donde se incluye la Inteligencia Artificial".

Javier López, vicerrector de Empresas, Transformación Digital y Territorio de la Universidad de Málaga, ha destacado el potencial de la universidad para hacer avanzar el potencial que tiene este área, han informado desde Málaga TechPark en un comunicado.

"La salud digital se ha tornado imprescindible en una época donde hay gran cantidad de población en las ciudades y un despoblamiento del interior, y seguir con una gran cobertura sanitaria pasa por el desarrollo e implementación de herramientas de salud digital. Es un campo muy interesante y hay mucho trabajo por hacer", ha dicho.

El presidente del Consejo Social de la Universidad de Málaga y codirector del curso de verano, Antonio Urda, ha hecho hincapié en la importancia de la materia y ha destacado que no es casualidad que el curso se esté celebrando en el Rayo Verde, "un ejemplo de colaboración entre la universidad, el parque y el mundo empresarial".

El gerente del Servicio Andaluz de Salud, Miguel Ángel Guzmán,, ha considerado que "vamos tarde para darnos cuenta de qué vamos a hacer. Estamos en el tiempo de hacerlo sin cometer los mismos errores", han indicado en el comunicado.

"Uno de los lugares de España y de Europa donde más se está moviendo la innovación tecnológica en este sector es aquí. No me gusta el término 'salud digital', me gusta más 'gestión digital de la salud' y tenemos que saber transmitir lo que hacemos a la opinión pública. Atender a la persona es lo primero, pero ¿es incompatible con aplicar toda la tecnología y ayuda que podamos y permita nuestro conocimiento? En absoluto", ha recalcado Guzmán, indicando que "One health, transformación digital y humanización son los pilares básicos de este proceso".

LAS PONENCIAS

Tras la inauguración ha tenido lugar el bloque 'Disrupción Digital y salud. No viene, está aquí', en la que Toni de la Prieta, Accenture Technology Lead y vicepresidente Inteligencia Artificial en Instituto Ricardo Valle (Innova IRV), presentó la ponencia 'La evolución de la Inteligencia Artificial en Sanidad'.

"Democratización de la salud. De esto va la Inteligencia Artificial, de cómo hacemos que la gente tenga fácil acceso a la salud y el paciente demanda que el acceso sea multicanal, que esté orientado a resultados: curar o mitigar la dolencia de la persona y no nos olvidemos que esto va de vivir experiencias, porque retorna en mi salud y en algo positivo", ha señalado de la Prieta.

Ha incidido en que "humanizar la salud es el objetivo y hay un punto importante, los beneficios que obtenemos de utilizar la IA". "No estamos en el momento de digitalización, sino de aplicar la analítica avanzada, el Big Data y el genoma, de analizar y que esto nos ayude", ha asegurado.

A continuación ha tenido lugar la mesa 'Hacia un ecosistema sanitario abierto y accesible', presentada por Manuel Enciso, director de la Escuela Ingeniería informática de la Universidad de Málaga. En ella han intervenido Marisa Felipe, directora General, Dedalus Iberia, con la ponencia 'Salud digital con propósito: La tecnología al servicio de la continuidad y calidad asistencial'; y Carlos Royo, director de Estrategia en Salud, GMV con 'Inteligencia Artificial y nuevos modelos de datos en salud'.

Marisa Felipe ha asegurado que "la salud digital no es solo meter la tecnología, sino ver los retos del presente y abordarlos de una manera nueva. Hay que darle un rol más activo al paciente, darle herramientas y no pensar solo en el seguimiento del paciente, permitir que colaboren". "Hay que formar a los pacientes para que hagan un buen uso de la tecnología", ha puntualizado.

Por su parte, Royo ha dicho que "estamos en la prehistoria de lo que viene, el cambio en las maneras de lo que hacemos es fundamental". "Ofrecer soluciones de calidad excelente para que el paciente se sienta atendido es la clave", ha afirmado y ha continuado diciendo que "la inteligencia artificial se tiene que basar en datos homogéneos". "Hay unas necesidades y unos problemas que resolver y empresas como la de Marisa y como la mía buscamos soluciones para ello", ha matizado.

El siguiente ponente, Thomas Metcalfe, Personalized Healthcare Center of Excellence de Roche, ha dado la ponencia 'Our vision about personalized healthcare'. "Necesitamos transformar el cuidado de la salud y hacerlo más eficiente y sostenible", ha señalado, presentando algunas de soluciones digitales para la salud.

Eva Aurin, gerente de e-Health.Telefónica ha intervenido con la ponencia 'e-Health: Hacia un sector sostenible' y ha explicado el servicio de telemedicina 'eHealth' para la monitorización de pacientes crónicos. "Tenemos que focalizarnos en tres actores principales: pacientes, profesionales y gestores", ha asegurado.

"Debemos tener al paciente bien monitorizado para que se vaya a casa cuanto antes y e-Health lo permite", ha explicado y ha incidido en la reducción de costes que supone su uso, así como en la humanización.

El siguiente en intervenir ha sido Ignacio Arnott González-Tova, Strategic Account Manager, Siemens Healthineers, con la ponencia 'El papel de la industria tecnológica en la digitalización de la Sanidad'. "La innovación y los avances no solo hay que pensarlos como 'es el momento de digitalizar o innovar' y hacerlo; hay que tener presente las necesidades de los pacientes y de los profesionales", ha afirmado.

El último ponente en intervenir ha sido Ignacio Lopez, Government & Public Affairs Director, de Philips Iberia, que ha hablado sobre la 'Integración de sistemas y dispositivos. Apuesta por la conectividad'. "Cuando hablamos de estándares en los dispositivos médicos aún queda mucho por hacer", ha aclarado, haciendo hincapié en que es muy importante que "todos hablemos el mismo idioma, aunque se están haciendo muchas cosas en este sentido".